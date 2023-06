Những lần nhận "quà Tết" tổng cộng 14 tỷ đồng của cựu Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ninh

Nhận vali tiền sau khi tạo điều kiện cho NSJ Group trúng 6 gói thầu

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an (C03) vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố bị can Vũ Liên Oanh, cựu giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Quảng Ninh, cùng 16 bị can khác về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ở bản kết luận điều tra bổ sung lần này, bà Vũ Liên Oanh bị truy tố thêm tội Nhận hối lộ.

Cùng bị truy tố với Vũ Liên Oanh còn có Hoàng Thị Thúy Nga, cựu chủ tịch NSJ Group. Bị can Hoàng Thị Thúy Nga bị truy tố về tội Đưa hối lộ. Ngô Vui, cựu trưởng phòng Kế hoạch Tài chính - Sở GD-ĐT Quảng Ninh; và Hà Huy Long, cựu phó phòng Kế hoạch Tài chính Sở GD-ĐT Quảng Ninh, bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ.

Từ trái qua: Bị can Vũ Liên Oanh, cựu Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ninh; Ngô Vui, cựu trưởng phòng Kế hoạch Tài chính - Sở GD-ĐT Quảng Ninh; Hoàng Thị Thúy Nga, cựu chủ tịch NSJ Group.

Tại bản kết luận điều tra bổ sung lần này, C03 đề nghị truy tố thêm hai bị can Trần Phú Hưng (nguyên Phó tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư và định giá AIC – Việt Nam) và Nguyễn Anh Tuấn (thẩm định viên) về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo kết luận điều tra, trong giai đoạn 2016-2019, Hoàng Thị Thúy Nga thông đồng với lãnh đạo Sở GD-ĐT Vũ Liên Oanh và được "tạo điều kiện" để trúng các gói thầu cung cấp thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn Quảng Ninh. Quá trình này, Nga đưa hối lộ cho Vũ Liên Oanh tổng số tiền 14 tỷ đồng; đưa Ngô Vui 14,8 tỉ đồng và đưa Hà Huy Long 1,8 tỉ đồng.

Kết quả, Hoàng Thị Thúy Nga cùng thuộc cấp được tự lập 6 dự án cho Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh rồi tham gia và trúng cả 6 trong giai đoạn 2016 - 2019, tổng giá trị hơn 636 tỷ đồng. Sau khi các bị can câu kết, giá vật tư đã bị nâng khống, gây thiệt hại hơn 80 tỉ đồng cho Nhà nước.

Theo kết luận điều tra, Hoàng Thị Thúy Nga đã đến gặp "tặng quà" cho cựu Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ninh - Vũ Liên Oanh tổng cộng 4 lần, tổng số tiền 14 tỷ đồng.

Cụ thể, vào khoảng cuối năm 2016, đầu năm 2017 (trước Tết âm lịch), sau khi thực hiện xong Dự án đầu tư trang thiết bị giáo dục năm 2016, Nga mang một túi tiền đến phòng làm việc của Oanh tại Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh và nói "Em cảm ơn và chúc Tết Chị". Sau khi Nga về, Oanh kiểm tra trong túi thấy có 1 tỉ đồng.

Vào khoảng cuối năm 2017, đầu năm 2018 (trước Tết âm lịch), sau khi thực hiện xong Dự án đầu tư trang thiết bị giáo dục năm 2017, Nga đến Phòng làm việc của mang theo một túi tiền và nói "Em cảm ơn và chúc Tết chị". Sau khi Nga về, Oanh kiểm tra trong túi thấy có 3,5 tỉ đồng.

Khoảng cuối năm 2018, đầu năm 2019 (trước Tết âm lịch), sau khi thực hiện xong Dự án đầu tư trang thiết bị giáo dục năm 2018, Nga đến Phòng làm việc của Oanh nói chuyện xã giao và đưa cho Oanh tiền để "cảm ơn". Sau khi Nga về, Oanh kiểm tra trong túi thấy có 5 tỉ đồng.

Vào khoảng cuối năm 2019, đầu năm 2020 (cũng vào dịp trước Tết âm lịch, thời điểm này Oanh đã nghỉ hưu), sau khi thực hiện xong 2 Dự án đầu tư trang thiết bị giáo dục cho các trường Mầm non và Dự án đầu tư trang thiết bị giáo dục cho các trường Tiểu học năm 2019, Nga có mang 1 vali đến nhà riêng của Oanh và nói mang quà cảm ơn chúc Tết Oanh. Sau khi Nga về, Oanh kiểm tra thấy trong vali có 4,5 tỉ đồng.

Bị can Ngô Vui nhờ con gái nhận tiền hối lộ

Đối với Ngô Vui, cựu trưởng phòng Kế hoạch Tài chính - Sở GD-ĐT Quảng Ninh, kết luận điều tra xác định, sau khi thực hiện các dự án đầu tư trang thiết bị giáo dục cho các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2019, Hoàng Thị Thuý Nga có đến gặp Ngô Vui trực tiếp 3 lần để đưa tiền, và 2 lần đưa tiền cho Vui thông qua con gái Vui là Ngô Hoàng Anh.

Lần thứ nhất khoảng cuối năm 2016, đầu năm 2017 (gần tết âm lịch), sau khi thực hiện xong dự án đầu tư thiết bị giáo dục năm 2016, Nga đi một mình đến gặp Vui ở phòng làm việc riêng tại Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh. Tại đây, Nga đưa trực tiếp cho Vui số tiền 500 triệu đồng đựng trong một túi giấy bìa cứng, Chủ tịch tập đoàn NSJ nói với Vui "xuống cảm ơn Vui về việc hỗ trợ giúp Công ty NSJ của Nga được tham gia thực hiện dự án".

Lần thứ hai, khoảng cuối năm 2017, đầu năm 2018 (gần tết âm lịch), Nga đi một mình đến gặp Vui ở phòng làm việc riêng, đưa cho Vui số tiền 1,5 tỉ đồng đựng trong một túi giấy bìa cứng. Khoảng cuối năm 2018, đầu năm 2019 (gần tết âm lịch), Nga tiếp tục đi một mình đến gặp Vui ở phòng làm việc đưa cho Vui số tiền 130.000 USD (tương đương 3 tỉ đồng) đựng trong túi giấy bìa cứng.

Bị can Hà Huy Long, cựu phó phòng Kế hoạch Tài chính Sở GD-ĐT Quảng Ninh và Trần Thị Thanh Xuân, nguyên Tổng Giám đốc Công ty MQF.

Tiếp đó, khoảng cuối tháng 11, đầu tháng 12/2019, thời điểm này Vui chuẩn bị bàn giao công việc để nghỉ hưu, Nga gọi điện cho Vui để "đưa tiền cảm ơn và hỏi Vui muốn nhận tiền ở Hà Nội hay Quảng Ninh?".

Vui nói là nhận ở Hà Nội và nhờ con gái là Ngô Hoàng Anh nhận hộ. Nga nói với Vui bảo con gái đến trụ sở Công ty NSJ của Nga tại Hà Nội, liên hệ với chị Tình để lấy tiền. Sau đó, Hoàng Anh đã đến gặp chị Tình để nhận túi tiền về đưa cho Vui tại Quảng Ninh. Vui kiểm tra thấy có 350.000 USD, tương đương số tiền khoảng 8 tỉ đồng.

Cuối cùng, sau khoảng 2 đến 3 tuần nhờ con gái nhận tiền, lúc này Vui đã nghỉ hưu, Nga có gọi điện nói đã gửi Vui 8 tỉ hôm trước và hôm nay đưa tiếp cho Vui 1,8 tỉ đồng nữa. Nga bảo cựu trưởng phòng Kế toán tài chính cho con gái đến Công ty của Nga, liên hệ với chị Tình lấy tiền. Sau đó, Ngô Hoàng Anh đến trụ sở Công ty NSJ và liên hệ với chị Tình để nhận hộ bố túi đồ mang về đưa cho Vui, Vui kiểm tra thấy có số tiền 1,8 tỉ đồng.

Cả 6 gói thầu đều cung cấp thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn Quảng Ninh với tổng giá trị hơn 636 tỷ đồng. Trong đó, cơ quan điều tra xác định, giá vật tư bị “nâng khống”, sai phạm trong thẩm định giá nên gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 80 tỷ đồng./.