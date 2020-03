Nóng 24: Những tin đồn xung quanh bệnh nhân thứ 17 là thiếu căn cứ

2. Liên quan đến vụ việc này, Công an Hà Nội sẽ xử nghiêm việc đưa tin thất thiệt về dịch Covid-19 . Theo Công an thành phố Hà Nội, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Lợi dụng tình hình này, một số đối tượng đã tung tin đồn thất thiệt lên các trang mạng xã hội gây hoang mang trong dư luận. Về vấn đề này, Công an thành phố Hà Nội khuyên người dân cần tỉnh táo trước tin đồn thất thiệt và sẽ tiến hành xử lý nghiêm các trường hợp này nếu đăng tải, phát tán lên không gian mạng các thông tin không đúng sự thật, xuyên tạc tình hình liên quan đến dịch bệnh tại Việt Nam, gây hoang mang trong dư luận. Hình ảnh tại cảng hàng không Nội Bài. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN