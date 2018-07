Nóng 24h: Bản án thích đáng dành cho kẻ giết 5 người trong một nhà

1. Tuyên án tử hình kẻ giết 5 người tại huyện Bình Tân. Sáng 9/7, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tình (sinh ngày 29/1/2000) mức án tử hình về hai tội "Giết người" và "Cướp tài sản". Tình là hung thủ trong vụ giết chết cả gia đình 5 người ở Bình Tân (TPHCM) ngày 29 Tết vừa qua. Ảnh: Báo Tuổi trẻ) Nói lời sau cùng, bị cáo Tình xin lỗi bị hại, xin lỗi cha mẹ, đồng thời nói muốn hiến tạng sau khi thi hành án. 2. Bà lão bị giết chết, thi thể giấu trong lu chứa cám. Ngày 8/7, người dân ngụ ở ấp Bà Liêm, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh tá hỏa phát hiện xác chết trong lu đựng cám. Thi thể là bà Giang Thị Phận (68 tuổi), hung thủ được xác định là Đặng Văn Trường. Ông này ở một mình và từng bị tâm thần. Trong ảnh: Thi thể bà Phận được đưa ra khỏi lu chứa cám. (Ảnh: Dân trí). 3. Say rượu đánh vợ, bị vợ siết cổ tử vong. Tức giận vì bị chồng say rượu đánh, Trần Thị Liên (SN 1972, ở xóm 3 xã Xuân Phổ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã lấy dây trói chồng lại, chờ đêm xuống dùng áo siết cổ nạn nhân đến chết. Trong ảnh: Đối tượng Trần Thị Liên. (Ảnh: Dân trí) 4. Giết đồng nghiệp vì tranh cãi số tiền 20.000 đồng đánh bạc. Trong lúc đánh bạc, Phan Công Hoài và anh Nguyễn Văn Cường xảy ra cự cãi chuyện tiền nong, Hoài dùng dao đâm chết đồng nghiệp. Vụ án xảy ra tại xã Đồng Văn, Quế Phong, Nghệ An. Sáng 9/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Phan Công Hoài về tội “Giết người”. Trong ảnh: Bị cáo Phan Công Hoài. (Ảnh: Dân trí). 5. Cá độ gần nửa tỷ đồng 2 trận tứ kết World Cup. Ngày 9/7, Cơ quan CSĐT công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Phi (29 tuổi) và Sơn Hoàng Anh (tự Nhí Mập, 29 tuổi) đều ngụ TP Biên Hòa để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Trong 2 trận tứ kết World Cup, nhà cái đã nhận cá độ lên tới gần 500 triệu đồng. Trong ảnh: Tang vật cơ quan công an thu giữ. 6. Giết vợ chôn xác sau nhà, 10 năm sau mới bị phát hiện. Đó là trường hợp của Y Nơn Hmok (SN 1970, ngụ buôn M’blớt, xã Ea Bông, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk). Hmok giết vợ vì nghi vợ ngoại tình. TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử Hmok về hành vi giết người và tuyên phạt tên này 18 năm tù giam. Trong ảnh: Bị cáo Y Nơn tại phiên tòa. (Ảnh: Công an TPHCM). 7. Khởi tố 11 đối tượng đường dây cá độ bóng đá hơn 200 tỷ ở Phú Yên. VKSND tỉnh Phú Yên vừa phê chuẩn quyết định khởi tố 2 bị can và khởi tố bổ sung 9 bị can khác vì có liên quan trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng. Trong ảnh: Các đối tượng tại Cơ quan CSĐT. (Ảnh: Dân trí) Hai đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc Nguyễn Tấn Thành và Trần Thanh Tín. (Ảnh: Dân trí). 8. “Giải mã” các nhóm vũ trang nước ngoài ở Sơn La. Các nhóm hoạt động trên khu vực biên giới Sơn La chủ yếu là người nước ngoài, được thuê từ 15 – 20 triệu đồng/người cho một lần vận chuyển ma túy. Những đối tượng này được trang bị súng quân dụng, rất manh động và có mối liên hệ trực tiếp với các đối tượng cộm cán tại Hang Kia, Pà Cò (Hòa Bình) và Lóng Luông (Sơn La). Trong ảnh: 2 đối tượng buôn ma túy có sử dụng vũ khí nóng bị bắt. (Ảnh: Tiền phong).