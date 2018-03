Nóng 24h: Bất ngờ chân dung thủ phạm giết hai vợ chồng rồi tự sát

Hung thủ sát hại vợ chồng trong đêm tối uống thuốc diệt chuột tự tử: Chiều 23/3, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, nghi phạm gây ra vụ án mạng làm hai vợ chồng thương vong tại xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Nghi phạm là Trương Hoài Phong (36 tuổi, thường trú tại xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp). Trong ảnh căn nhà chị Dung lúc xảy ra án mạng. Qua công tác điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang đã xác định Phong là đối tượng gây án. Khi cơ quan công an truy bắt, Phong đã uống thuốc diệt chuột nhằm tự tử và hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh An Giang. Qua điều tra ban đầu, Trương Hoài Phong và chị Trần Thị Dung có quan hệ tình cảm với nhau từ 2 năm nay. Gần đây, chị Dung chủ động chia tay với Phong để lấy chồng là anh Tín. Ấm ức vì bị chị Dung chia tay, né tránh, nên Phong nảy sinh ý định giết chị Dung. Trong ảnh căn nhà chị Dung. Luật sư: “Mâu thuẫn lời khai giữa Nguyễn Xuân Sơn và Ninh Văn Quỳnh'': Ngày 23/3, ngày thứ 5 xét xử vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) khi góp vốn vào Oceanbank, luật sư của các bị cáo tiếp tục bào chữa. Luật sư của ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Phó tổng giám đốc PVN, đề nghị HĐXX cẩn trọng đánh giá lý do Văn phòng chính phủ yêu cầu PVN ngừng thoái vốn và căn cứ pháp lý của việc mua ngân hàng 0 đồng. Trong ảnh bị cáo Nguyễn Xuân Sơn. (Ảnh: TTXVN) Về thiệt hại của 800 tỉ đồng của PVN, luật sư Hùng cho rằng các bị cáo trong vụ án không có lỗi nên đề nghị không cần thiết phải truy tố bị cáo Sơn và các bị cáo khác tội danh cố ý làm trái. Trong khi đó, luật sư Nguyễn Minh Tâm, bào chữa cho bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, cũng cho rằng việc mua lại ngân hàng Oceanbank giá 0 đồng là không minh bạch. Trong ảnh Luật sư Phạm Công Hùng trình bày phần bào chữa. (Ảnh chụp màn hình) Đã bắt được kẻ giết người tình dã man, giấu xác trong nhà vệ sinh: Ngày 23/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và Công an TX Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang tiến hành bắt khẩn cấp đối với Tôn Thất Đông Dương, 31 tuổi, ngụ TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang và đã di lý về Đồng Nai để điều tra hành vi giết người cướp tài sản... Trước đó, ngày 16/3, bà Hoa đến khu nhà trọ của gia đình thì phát hiện chị Ngô Thị Lý chết trong phòng trọ nên đã báo cho chính quyền địa phương. Trong ảnh Dương bị bắt về cơ quan công an (Ảnh: Công an nhân dân). Đối tượng đâm chết người trong phòng trà ra đầu thú: Ngày 22/3, Công an quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh cho biết đang di lý Nguyễn Trí Nhớ (24 tuổi, quê Vĩnh Long) từ Bình Thuận về TP Hồ Chí Minh để xử lý về hành vi “giết người”. Nhớ là đối tượng chính gây ra cái chết cho Nguyễn Xuân Nam (30 tuổi, ngụ Bình Tân) tại phòng trà Tình Ca trên đường Nguyễn Văn Khối, phường 8, quận Gò Vấp đêm 19/3. Trong ảnh hiện trường nơi xảy ra vụ án. (Ảnh Công an nhân dân) Ghi hình xe quá tải ở Bình Định, phóng viên bị côn đồ cầm dao dọa giết: Ngày 22/3, trả lời VTC News, Trung tá Bùi Việt Trung - Trưởng công an phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết, vừa triệu tập Nguyễn Văn Bình (quê tỉnh Ninh Bình) để làm rõ hành vi cầm dao đe dọa tính mạng phóng viên báo Dân Việt khi đang tác nghiệp. Trung tá Trung cho biết thêm, nữ chủ nhân chiếc xe mang BKS 77A-057.38 là bà Nguyễn Thị X. Tại đây, bà X. xin lỗi phóng viên Dũ Tuấn. Được biết, nam thanh niên cầm dao dọa giết phóng viên là cháu của bà X. Trong ảnh, phóng viên Dũ Tuấn trình báo vụ việc tại cơ quan điều tra phường Nhơn Bình. (Ảnh: HT) Đẩy bạn gái ngã dẫn đến tử vong, nam thanh niên uống thuốc diệt cỏ tự sát: Theo tài liệu của cơ quan điều tra, đêm 19/3, sau khi ăn tối, P.V.C và chị N.M.P xảy ra mẫu thuẫn trên đường về nơi trọ của chị P ( ở quận Ba Đình). C đã đánh và đẩy ngã chị P. xuống đường rồi bỏ về nhà. Biết tin chị P. tử vong, C hoảng loạn mua thuốc diệt cỏ về uống để tự sát nhưng được mọi người phát hiện kịp thời và đưa đến bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Hiện nghi can đã qua cơn nguy kịch được tích cực điều trị. Trong ảnh P.V.C cùng bạn gái khi chưa xảy ra sự việc. (Ảnh Tiền phong) Phát hiện thi thể người đàn ông có nhiều vết thương ở công viên: Ngày 23/3, Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An, cho biết đang điều tra vụ thi thể người đàn ông ở hồ cá Cửa Nam, phường Cửa Nam, TP Vinh.Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 6h sáng cùng ngày, một số người dân đi tập thể dục bất ngờ phát hiện một người đàn ông nằm bất động ở trong khuôn viên hồ cá Cửa Nam. Lại gần kiểm tra thì nạn nhân đã tử vong trước đó. Vụ việc lập tức được trình báo lên cơ quan chức năng. Trong ảnh rất đông người dân hiếu kì tập trung theo dõi sự việc. (Ảnh An ninh Thủ đô)./.