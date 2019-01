Nóng 24h: Bị cáo Hoàng Công Lương phản đối cáo buộc của Viện kiểm sát

1) Bị cáo Hoàng Công Lương phản đối cáo buộc của Viện kiểm sát: VKSND tỉnh Hòa Bình cáo buộc, Hoàng Công Lương ký đề xuất sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống lọc nước RO 2 nên biết rõ thời gian. Lương là bác sĩ duy nhất trong đơn nguyên thận có đủ điều kiện chuyên môn ra y lệnh chạy thận. Đồng thời, Lương là người ký y lệnh chạy thận ngày 29/5/2017 và sau đó 9 bệnh nhân tử vong. Do đó, anh phải chịu trách nhiệm. (Ảnh: Nam Nam) Nói về cáo trạng, Hoàng Công Lương phản đối những cáo buộc của VKSND TP Hòa Bình về tội "Vô ý làm chết người". Hoàng Công Lương trình bày: Nguyên nhân sự cố làm chết 9 người do tồn dư hóa chất nên không liên quan đến chuyên môn của mình. Lương nói theo cơ chế bệnh viện, chất lượng nước thuộc trách nhiệm của trưởng Khoa lọc máu. Tuy nhiên, bệnh viện tỉnh chưa có kỹ sư, nhân viên lọc máu nên nội dung đó thuộc trách nhiệm Phòng vật tư. "Bị cáo không thể phạm tội vô ý làm chết người. VKS truy tố không theo một quy định nào của pháp luật” - Hoàng Công Lương cho biết. 2. Cướp tiền từ cửa hàng Viettel để nạp thẻ chơi game: Trưa ngày 13/1, đối tượng Ngô Đức Huỳnh dùng vật giống súng và mìn xông vào cửa hàng Viettel trên đường Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cướp tài sản. Dù đã cướp được 40 triệu đồng, nhưng sau đó Huỳnh đã nhanh chóng bị bắt. Sáng 15/1, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng - Huỳnh Đức Thơ đã trao 20 triệu đồng thưởng lực lượng công an thành phố Đà Nẵng đã có thành tích bắt nhanh đối tượng Ngô Đức Huỳnh. 3. Cặp vợ chồng bị bắt giữ khi mua bán quả anh túc tươi: Ngày 15/1, thông tin từ Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, đơn vị này vừa kịp thời phát hiện, bắt quả tang cặp vợ chồng đang tàng trữ, chuẩn bị bán quả anh túc tươi trái phép. Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 13/1, Phan Ngọc Minh Diệp ( tên gọi khác là Cóc, SN 1991, trú ở thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch gọi điện thoại liên hệ với người có tài khoản Facebook là “ Ông Trùm Nấm ” để đặt mua 3 kg quả anh túc tươi ( thuốc phiện ) với giá 1 triệu đồng/kg. Sau đó, tài khoản Facebook “ Ông Trùm Nấm ” chuyển cho Diệp số lượng anh túc tươi bằng đường xe khách. Đến khoảng 23 h cùng ngày, Diệp xuống ngã ba Bắc Lý ( TP.Đồng Hới) đón xe để nhận hàng. Chiều 14/1, Diệp gọi điện thoại cho vợ là Nguyễn Thị Thúy Hằng ( SN 1998 ) đem số quả anh túc vừa mua đi bán cho người có tài khoản Facebook là “ Linh Võ ”. Trong lúc Hằng đang chờ giao hàng tại ngã ba Quyết Tiến ( TT. Nông trường Việt Trung ) thì bị lực lượng công an huyện Bố Trạch phát hiện, bắt quả tang. 4. Bắt đối tượng hung hãn mang 4 bánh heroin: Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên phá thành công chuyên án 119L, bắt một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 4 bánh heroin. 10h30' ngày 15/1, tại bản Na Khoang, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên chủ trì phối hợp với phòng Phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng và Đội Phòng chống ma túy, Cục Hải quan tỉnh Điện Biên phá thành công chuyên án 119L, bắt quả tang đối tượng Lầu A Chừ, sinh năm 1984, thường trú tại bản Pha Thanh, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ tang vật gồm 4 bánh heroin (khối lượng 1.400 gram), 1 xe máy, 1 điện thoại di động. Quá trình bắt giữ, đối tượng đã dùng hung khí chống trả quyết liệt nhằm tẩu thoát những đã bị các trinh sát khống chế.

