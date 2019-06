Nóng 24h: Đâm vợ tử vong, rồi chở con gái nhỏ về gửi mẹ vợ chăm sóc

2. Mâu thuẫn nhỏ, nhẫn tâm sát hại 2 vợ chồng hàng xóm: Người thiệt mạng là bà Đỗ Thị Hà (SN 1979) và người bị thương nặng là ông Lê Quý Hiển (SN 1965) cùng trú tại huyện Kiến An, Hải Phòng. Thông tin ban đầu cho biết sáng 29/6, ông Lê Quý Hiển và hàng xóm là Phạm Văn Dũng (SN 1975) nảy sinh cãi vã do mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống hằng ngày, sau đó Phạm Văn Dũng đã dùng đục gỗ đâm ông Lê Quý Hiển. Vợ ông Hiển là bà Đỗ Thị Hà chạy ra can ngăn cũng bị hung thủ đâm vào cổ và tử vong tại bệnh viện. Trong ảnh: Công an phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc. (Ảnh: Duy Nhiên).