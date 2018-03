Nóng 24h: Diễn biến mới trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng

Liên quan đến vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng, chiều 15/3, một cán bộ cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan điều tra Công an tỉnh đã mời ông Phan Văn Vĩnh lên làm việc để làm rõ việc có hay không liên quan đến đường dây đánh bạc qua mạng lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Cơ quan điều tra làm việc với ông Vĩnh từ ngày 14/3 và vẫn tiếp tục làm việc. Trong ảnh, Trung tướng Phan Văn Vĩnh (Ảnh: Công an nhân dân). Liên quan đến vụ án này, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa (nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 2, Điều 249 - Bộ luật Hình sự năm 1999. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cũng khởi tố và bắt tạm giam 2 đối tượng cầm đầu điều hành đường dây này là Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương. Trong ảnh ông Nguyễn Thanh Hóa (nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) Chiều 14/3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế khởi tố và bắt tạm giam Hoàng Văn Ký (33 tuổi, trú xã Vinh Phú, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế). Ký tham gia đánh bạc qua mạng Internet do Trương Minh Quang cầm đầu. Trước đó, ngày 5/3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp tại nhà 4 đối tượng liên quan. Cơ quan Công an tạm giữ gần 1,8 tỷ đồng, 4 cây vàng, 4 chiếc ôtô và nhiều tang vật liên quan đến đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng. Bước đầu, Trương Minh Quang khai nhận trang mạng mà đối tượng quản lý tương đương khoảng 100 tỷ đồng. Nam thanh niên bị bắn gục trước cửa nhà: Nạn nhân là Nguyễn Thanh Phong, sinh năm 1988, ngụ quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin ban đầu, khuya ngày 14/3, anh này vừa đi làm về đến nhà mình thì bất ngờ xuất hiện một thanh niên khác đứng từ xa bắn 4 phát súng liên tiếp. chạy ra thì hung thủ đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Trong ảnh hiện trường thanh niên bị bắn. (Ảnh Quang Vinh.) Tử hình 9x vận chuyển 20 bánh Heroin: Theo đó, đối tượng bị tuyên án tử hình là Giàng A Sếnh, (SN 1997, ở xã Hang Kia, Mai Châu, Hòa Bình) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 15/3, Sếnh khai nhận, tháng 10/2017, có người đàn ông dân tộc Mông (ở Mai Châu, Hòa Bình) dùng số điện thoại lạ thuê Sếnh mang 20 bánh heroin từ Mai Châu xuống bến xe Mỹ Đình giao cho khách để nhận thù lao 20 triệu đồng. HĐXX sơ thẩm nhận định, đây là vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Mai châu về Hà Nội nên tuyên án tử hình với Giàng A Sếnh. Trong ảnh đối tượng Sếnh tại tòa. Bắt chủ tịch xã nhận hối lộ tiếp tay cho hành vi phá rừng: Theo đó, Ban quản lý rừng cộng đồng có tờ trình gửi UBND huyện Tuy Đức và UBND xã Đắk R’Tih xin được cắt dọn và tận dụng củi trên những diện tích rừng thông bị chết (với diện tích gần 16ha) để trồng lại.Lợi dụng việc này ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND xã Đắk R’tíh, đã cho các đối tượng vào khu vực này cưa hạ gần 400 cây thông, trong đó gần 130 gốc tươi, đường kính từ 20-50cm. Trong ảnh thông tươi tại rừng cộng đồng bị chặt hạ. (Ảnh: Hoàng Qui) Điều tra đường dây đưa người ra nước ngoài bất hợp pháp: Trước đó, khi kiểm tra xe khách chạy hướng Nam – Bắc đoạn qua huyện Bố Trạch, Công an phát hiện Nguyễn Văn Chung, 21 tuổi, trú xã Đức Trạch đang đưa Nguyễn Hồng Sáng, 18 tuổi, và Nguyễn Thu Thủy, 48 tuổi, trú cùng huyện sang Trung Quốc. Từ lời khai của Nguyễn Văn Chung, Công an huyện Bố Trạch triệu tập Hồ Thị Nguyệt đến làm việc. Trước đó, Hồ Thị Nguyệt cũng đã tổ chức đưa hai vợ chồng người dân ở xã Phú Định, huyện Bố Trạch sang Trung Quốc bất hợp pháp. Trong ảnh, đối tượng Nguyệt tại cơ quan điều tra. (Ảnh Thanh Tuấn)./.