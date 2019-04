Nóng 24h: Diễn biến mới vụ đâm chết người nhắc nhở việc vượt đèn đỏ

1. Vụ đâm chết người nhắc nhở vượt đèn đỏ: Liên quan đến vụ việc, tối 4/4, Anh Mai Xuân Lan (nạn nhân của vụ việc), được bệnh viện cho gia đình đưa về nhà theo nguyện vọng và tử vong sau đó. Gia đình anh Lan mong muốn cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm đối tượng gây án. Trong ảnh, đối tượng Lê Văn Hoài tại cơ quan Công an Ngày 5/4, Thượng tá Nguyễn Hoài Nam, Phó Trưởng Công an TP. Đông Hà cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Hoài và đang tiến hành xác định tội danh. Thượng tá Nam khẳng định sẽ xử lý vụ việc nghiêm minh, đúng người đúng tội. Trong ảnh, con dao mà đối tượng Hoài dùng để đâm nạn nhân. 2. Thiếu niên cậy phá cửa, trộm hàng trăm triệu đồng ở Hưng Yên: Tại cơ quan điều tra, đối tượng Đào Đại Thắng (14 tuổi, trú huyện Kim Động) khai nhận gây ra nhiều vụ trộm trên địa bàn. Trong đó, một vụ trộm 40 triệu đồng, 18 chỉ vàng 9999, 1 vụ 11 triệu đồng cùng 12 chỉ vàng. (Trong ảnh, Đào Đại Thắng tại cơ quan công an). 3. Kiểm tra quán bar lúc rạng sáng, phát hiện 43 người dương tính ma tuý: Trước đó, qua công tác trinh sát tại quán bar 86 thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Đại Dương, quận 5, Đoàn kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội và Công an quận đã lập biên bản 85 nam, 58 nữ thanh niên có biểu hiện sử dụng ma túy. Sau khi đưa về trụ sở Công an phân loại và test nhanh ma túy, phát hiện 24 nam và 19 nữ dương tính với ma túy. (Trong ảnh: đông đảo nam nữ lắc lư theo tiếng nhạc trong quán bar). 4. Công an đột kích sòng bạc quy mô lớn, thu hàng trăm triệu đồng: Theo đó, sòng bạc có quy mô lớn này được đặt ở nhà bà Phan Thị Ngọc Hà, sinh năm 1981, ngụ tại thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Thời điểm bị bắt, lực lượng chức năng tạm giữ hơn 134 triệu đồng, đồng thời thu giữ 14,3 triệu đồng trên chiếu bạc, và nhiều tang vật khác có liên quan. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng thừa nhận hành vi đánh bạc ăn tiền. (Trong ảnh: Công an kiểm tra các tang vật) 5. Thu giữ 800 thanh đao và công cụ hỗ trợ tàng trữ trái phép: Số công cụ này được thu giữ tại thu giữ tại số nhà 55, đường Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Lạng Sơn xác định số hàng này là của đối tượng Vi Văn Tránh (SN 1991, trú tại đường Đèo Giang, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn). Tại CQĐT đối tượng khai, nhận vận chuyển thuê cho một người đàn ông Trung Quốc để lấy 2 triệu đồng tiền công. (Trong ảnh: Số tang vật thu giữ được) 5. Giải cứu cô gái bị người yêu cũ dùng dao và xăng khống chế: Đối tượng khống chế là Nguyễn Minh Tân (29 tuổi, trú tại khu phố 1, phường Phước Hội, thị xã La Gi). Còn cô gái bị khống chế tên là N.H.H. (quê ở Kiên Giang). Tại cơ quan CSĐT, Tân khai nhận, dùng xăng và dao khống chế chị H. nhằm nối lại tình cảm. Trong ảnh: Đối tượng Nguyễn Minh Tân tại cơ quan điều tra Công an La Gi 6. Lực lượng 911 Công an Đà Nẵng phát hiện nhiều vụ ma túy: Thời gian qua, Công an Đà Nẵng phát hiện và khởi tố hình sự 26 vụ với 43 đối tượng liên quan đến ma túy. Khởi tố 1 vụ, 4 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức game bắn cá,...Đại tá Lê Ngọc Hai, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, sẽ đưa vụ này xử công khai và xử lý nghiêm. (Trong ảnh: Tang vật là các loại hung khí của các đối tượng vi phạm bị lượng 911 thu giữ)