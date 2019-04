4. Thông tin mới nhất vụ Việt kiều bị tạt axit, cắt gân chân ở Quảng Ngãi : Liên quan vụ việc, thượng tá Võ Văn Náo, Trưởng Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, Công an huyện đã chuyển hồ sơ cho công an tỉnh tiếp tục điều tra. Được biết, hiện sức khỏe của Võ Duy Nghiêm đã tạm thời dần hồi phục nhưng vẫn đang tiếp tục phẫu thuật những vết bỏng do axit gây ra trên cơ thể. Đặc biệt, đôi mắt vẫn chưa thể nhìn thấy hoàn toàn do axit ăn mòn giác mạc. Trong ảnh: Anh Võ Duy Nghiêm được chuyên cơ chở từ Đà Nẵng đi Thái Lan điều trị.