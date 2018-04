Nóng 24h: Giết hàng xóm phi tang xác, về nhà khóa cửa cố thủ

Liên quan đến vụ án giết người, chém trọng thương công an: Ngày 8/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thanh Tâm (48 tuổi, ngụ phường 3, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi giết người, cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ. Trong ảnh: Nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm bị bắt giữ (ảnh: Thanh niên) Trước đó, vào khoảng 17h50 ngày 7/4, công an nhận được tin báo từ người dân về việc phát hiện một xác chết không đầu tại ngôi nhà ở khóm 3 (phường 3, TP Sa Đéc). Công an TP Sa Đéc đã tung lực lượng đến khám nghiệm hiện trường và phát hiện phần đầu của nạn nhân cách đó khoảng 30m. Qua sàng lọc, lực lượng công an xác định Tâm là nghi phạm nên triệu tập lên làm việc. Tuy nhiên, Tâm dùng dao cố thủ trong nhà. Trong ảnh: Đối tượng Tâm, hai con dao gây án và hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Vận động nghi phạm ra đầu thú không được, Trung tá Phạm Văn Minh, Trưởng Công an phường 3 đã dùng súng đạn cao su bắn chỉ thiên. Sau đó, Tâm hung hăng dùng 2 cây dao chém loạn xạ khiến Trung tá Minh bị đứt lìa 2 đốt ngón tay, phải lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị. Trong ảnh: Hiện trường vụ án giết người. (Ảnh: Thanh Tùng) Phá đường dây lô đề lớn nhất Hà Tĩnh: Tối 5/4, Công an TP Hà Tĩnh đã phối hợp với các đơn vị huy động 150 chiến sĩ đồng loạt đột kích 16 tụ điểm đánh bạc bằng hình thức lô đề ở các địa bàn huyện Đức Thọ, Cẩm Xuyên và TP Hà Tĩnh bắt gọn 14 đối tượng. Trong ảnh: Một tụ điểm ở TP Hà Tĩnh bị triệt phá. (Ảnh: Dân trí) Ẩu đả sau trận bóng, nam sinh lớp 11 đâm bạn tử vong: Ngày 20/3, Tài tham gia trận đá bóng và có xảy ra ẩu đả với Hiếu. Được mọi người can ngăn nhưng trên đường về nhà, thấy Hiếu chạy xe phía trước, Tài cùng 2 người bạn chạy xe đuổi theo. Khi vừa chạy qua mặt Hiếu, Tài nhảy xuống chặn đầu xe tiếp tục đánh Hiếu. Trong lúc hỗn chiến, Tài lấy dao đâm nhiều nhát, làm Hiếu tử vong trên đường đi cấp cứu. Trong ảnh: Đối tượng Trần Quốc Tài tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an nhân dân) Bắt phó phòng thuế tỉnh Quảng Ninh nhận hối lộ: Lê Quốc Hùng - phó trưởng phòng tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế vừa bị bắt quả tang khi đang nhận hàng chục triệu đồng của một doanh nghiệp tại một quán cà phê trên địa bàn phường nhằm thỏa thuận về vấn đề vi phạm của doanh nghiệp. Trong ảnh: ông Lê Quốc Hùng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Tuổi trẻ) Nam thanh niên lên mạng học cách chế tạo súng bán kiếm lời: Sau thời gian theo dõi, ngày 30/3, công an huyện Thanh Chương đã bắt quả tang Thưởng đang tàng trữ trái phép 2 khẩu súng. Khám xét nơi ở của Thưởng, công an phát hiện nhiều vật dụng như máy mài, dũa, cờ lê, miếng ghép định hình súng...Trong ảnh: Thưởng cùng 2 khẩu súng chế tạo. (Ảnh: ANTD) Nhận 37 triệu đồng lừa bán 9 phụ nữ miền Tây vào nhà chứa ở Trung Quốc: Chỉ trong khoảng thời gian 2 tháng (tháng 3 và tháng 4/2015), Phạm Thanh Sang (32 tuổi, ngụ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) và Trần Thị Xen (33 tuổi, ngụ huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) lừa 11 cô gái ở khắp các tỉnh miền Tây bán vào nhà chứa ở Trung Quốc. Trong ảnh: Đối tượng Sang bị cảnh sát bắt giữ. (Ảnh:Zing.vn) Xóa sổ một “đại lý” cá độ bóng đá qua mạng: Ngày 7/4, Công an thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nhóm đối tượng đánh bạc qua mạng Inernet với số tiền bạc tỷ do Ngô Quốc Khánh cầm đầu. Quá trình khám xét nơi ở của Khánh, cảnh sát thu giữ nhiều tang vật liên quan đến cá độ bóng đá qua mạng gồm 2 máy tính, 1 điện thoại di động, 1 Ipad và số tiền 30 triệu đồng. Trong ảnh: Đối tượng Khánh tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an TPHCM) Liên quan đến vụ đánh cán bộ bị thương khi đo tiếng ồn karaoke tại nhà dân: Vào khoảng 11h30’ ngày 7/3, khi Tổ kiểm tra liên ngành của xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây đi kiểm tra độ ồn do việc hát karaoke tại nhà ông Huỳnh Văn Ca (77 tuổi) gây ảnh hưởng người dân xung quanh. Khi tổ công tác có mặt chuẩn bị đem máy ra đo độ ồn thì bị 4 con của ông Ca dùng gạch ống lao vào tấn công tổ công tác. Trong ảnh: Minh họa dàn karaoke khủng. (Ảnh:Dân trí)./.