Nóng 24h: Hoãn xử vụ gian lận thi ở Sơn La vì vắng nhiều nhân chứng

3. Công an Hà Nội bắt 2 đối tượng gây ra vụ nổ như trong phim ở Linh Đàm: Theo đó, sau khoảng thời gian điều tra xác minh tại nhiều tỉnh phía Bắc, Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Đội 9 - Phòng CSHS CATP bắt 2 đối tượng Phạm Hùng Cường và Hà Huy Thuận khi đang lẩn trốn tại một khách sạn trên đại bàn tỉnh Lai Châu. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận do mâu thuẫn trong làm ăn nên gây ra vụ nổ trên để trả thù