Nóng 24h: Hơn 9.500 tỷ đồng đổ vào đường dây đánh bạc Nguyễn Thanh Hóa

Bộ Công an thông báo về quá trình triệt phá đường dây đánh bạc: Ngày 17/03, Bộ Công an, chính thức thông tin về vụ án tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành. Theo đó, tính đến ngày 14/3/2018, Cơ quan điều tra đã khởi tố 83 bị can, trong đó một số bị can bị khởi tố 02 tội danh. Trong ảnh bị can Nguyễn Văn Dương (đeo kính) và bị can Phan Sào Nam (Ảnh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an) Điều tra bước đầu xác định, tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỉ đồng (342 tỉ đồng/tháng), trong đó, tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỉ đồng, chiếm 97%; tiền từ các ngân hàng là 168 tỉ đồng, chiếm 1,75%. Tiền tham gia đánh bạc qua các đại lý được giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng, bước đầu xác định khoảng 5.631,5 tỉ đồng. Hiện nay, Bộ Công an đang chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ chức năng của Bộ phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tập trung điều tra và mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng truy nã, thu hồi tài sản do phạm tội mà có và sẽ xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) - Bộ Công an. (ảnh: KT) Người phụ nữ chết lõa thể trong nhà vệ sinh với nhiều vết máu: Chiều 16/3, bà Hoa đến khu nhà trọ của gia đình để kiểm tra. Khi đến phòng trọ của chị Ngô Thị Lý thuê thì bà Hoa ngửi thấy mùi hôi nồng nặc phát ra từ bên trong. Sau khi phá khóa vào trong phòng trọ, công an phát hiện chị Lý tử vong trong nhà vệ sinh, toàn thân không có quần áo. Ở khu vực nền phòng trọ có nhiều vết máu đã khô. Trong ảnh lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường. (Ảnh Dân trí) Công an điều tra nghi vấn nổ súng tại quán cắt tóc: Liên quan đến vụ việc này, chiều ngày 17/3, thông tin từ Đội hình sự Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, đơn vị này vừa tiến hành bắt giữ 3 đối tượng liên quan. Ảnh cắt từ clip. Tại trụ sở công an, đối tượng Hạnh khai nhận do mâu thuẫn tình ái nên đã kiếm cớ gây sự tại tiệm cắt tóc của anh Nguyễn Mạnh Hùng. Đối tượng này cũng thừa nhận đã nổ một phát súng bắn lên trần nhà, còn đối tượng Toàn là người dùng chai thủy tinh đập vào đầu anh Hùng gây thương tích nghiêm trọng. Trong ảnh đối tượng Bùi Quang Toàn (ảnh - báo ANTD). Ẩu đả, dùng súng hoa cải nã đạn vào đối thủ: Ngày 17/3, trao đổi với báo chí, ông Đào Văn Quyết – Chủ tịch UBND xã Phạm Trấn (huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) cho biết, khoảng 21h ngày 14/3, tại tỉnh lộ 393 (đoạn chạy qua thôn Côi Thượng, xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc) 2 nhóm thanh niên đã xảy ra xô xát. Trong lúc giằng co, Tuyên đã dùng súng tự chế (dạng súng bắn đạn hoa cải) bắn vào người Thương, khiến Thương bị thương. Trong ảnh, tang vật vụ án. Khởi tố điều tra vụ việc khai thác trái phép rừng thông: Ngày 17/03 Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa phê chuẩn khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét đối tượng Lê Xuân Dũng (sinh năm 1987), trú tại thôn 1, xã Quảng Tân (Tuy Đức) để điều tra về hành vi “Đưa hối lộ”. Trong ảnh Tang vật vụ phá rừng thông tại Tuy Đức. 8 người chạy thận tử vong ở Hòa Bình: Ngày 17/03 Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định truy tố 3 bị can gồm: Bùi Mạnh Quốc- Giám đốc Công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh; Trần Văn Sơn - Cán bộ Phòng vật tư, trang thiết bị y tế - Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình; Hoàng Công Lương- Bác sĩ Khoa hồi sức tích cực - Đơn nguyên thận nhân tạo – BVĐK tỉnh Hòa Bình. Cả ba bị can đều bị truy tố về các tội: “Vô ý làm chết người” và tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. (Trong ảnh bệnh nhân đang được điều trị.)./.