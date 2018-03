Nóng 24h: Hỗn chiến kinh hoàng tại quán cà phê

1. Gần 20 thanh niên hỗn chiến khiến nhiều người bị thương. Khoảng 12 giờ trưa, tại quán cà phê Y26 ở TP.HCM, gần 20 thanh niên xăm trổ lao vào hỗn chiến khiến nhiều người bị thương. Hiện trường bên trong quán cà phê Y26. Nhiều vết máu còn in tại hiện trường vụ ẩu đả. 2. Bị cáo bất ngờ rút đơn kháng cáo khi đến tòa về tội Hiếp dâm. Khi vừa được dẫn giải tới tòa, bị cáo Vi Văn Tùng (SN 1991, ở Tiến Hoàng, Yên Thế, Bắc Giang) bất ngờ xin rút đơn kháng cáo và chấp nhận bản án tuyên ở phiên tòa sơ thẩm. 3. Đến nhà bạn liên hoan rồi trộm luôn xe máy Exciter. Khi dự liên hoan ở nhà bạn, đối tượng Lê Văn Bình (23 tuổi, trú tại thôn Trường sơn, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành) thấy chiếc xe máy không khóa nên trộm và mang đi bán. Công an huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đang vận động đối tượng ra đầu thú. 4. Ngáo đá, cháu chém chết cậu ruột, chạy tới trụ sở công an nhờ “bắt” ma. Trịnh Minh Hiếu (SN 1989, trú tại Bùi Thị Tự Nhiên, quận Hải An, TP Hải Phòng bị bị ảo giác do ma túy, sau khi ra tay sát hại cậu ruột một cách dã man, Hiếu cầm dao bỏ chạy ra ngoài đường kêu la, xộc thẳng vào đồn công an nhờ "bắt ma". (Ảnh: Báo Người Lao Động) 5. Nam thanh niên bị chém đứt lìa bàn tay. Trong khi xô xát, Thanh và Chung đã dùng kiếm, gậy tấn công đối thủ. Hậu quả khiến một người gãy xương cánh tay, 1 người bị đứt lìa bàn tay. (Ảnh: Công an Thanh Hóa) 6. Đối tượng đánh bác sĩ tại Yên Bái bị bắt khi đang trốn ở Hà Nội. Lê Hồng Nam, người đã đánh bác sĩ tại Bệnh viện Sản nhi Yên Bái bị bắt khi đang lẩn trốn tại nhà một người bạn thuộc địa bàn quận Đống Đa, thành phố Hà Nội ngày 12/3. Trong ảnh là Lê Hồng Nam tại cơ quan điều tra. 7. Kiểm tra công tơ điện, 4 nhân viên bị truy đuổi đến tận... bệnh viện. Trong lúc kiểm tra công tơ điện của một hộ dân nghi có gian lận, 4 nhân viên Công ty Điện lực Thủ Đức bị một số đối tượng tấn công gây thương tích. Trong ảnh là một trong 4 nhân viên điện lực, người dính đầy máu sau khi đến được bệnh viện. (Ảnh: Báo Dân Trí). 8. Dí dao bắt cô gái ở công viên đưa về nhà nghỉ hiếp dâm. Chiều 13/3, TAND TP Nha Trang đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Huy (SN 1983) chín tháng tù về tội bắt người trái pháp luật, bảy năm tù về tội hiếp dâm. Huy đã dùng dao khống chế một người phụ nữ đưa vào nhà nghỉ buộc nạn nhân quan hệ tình dục với hắn. Ảnh minh họa.