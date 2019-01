Nóng 24h: Kẻ cướp ngân hàng 200 triệu đồng ở Thái Bình sa lưới

1. Tóm gọn kẻ cướp 200 triệu đồng ở ngân hàng Thái Bình: Vào ngày 23/1 một đối tượng vào Phòng giao dịch Vũ Tiến, huyện Vũ Thư của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thái Bình dùng bình xịt hơi cay xịt làm một số khách hàng, nhân viên Ngân hàng bị thương sau đó dùng dao đe dọa, cướp đi khoảng hơn 200 triệu đồng. Đến khoảng 3h ngày 24/01/2019, lực lượng Công an đã bắt được đối tượng nghi vấn là Lê Văn Cẩn. Kết quả điều tra ban đầu xác định, thời gian gần đây, do nợ nần không có tiền trả nên Cẩn đã nảy sinh ý định đi cướp ngân hàng. (Ảnh: CAND) Khen thưởng Ban chuyên án, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã thưởng cho Công an tỉnh 100 triệu đồng; Giám đốc Công an tỉnh đã thưởng cho các lực lượng trực tiếp điều tra khám phá vụ án 40 triệu đồng. 2. Đối tượng thuê ô tô rồi đem bán bị tuyên phạt 19 năm tù: Ngày 24/1, TAND TP Hà Nội tuyên phạt 19 năm tù với Vương Thành Luân (SN 1993, huyện Thạch Thất, Hà Nội) vì hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trước đó, Luân có thời gian đi công an nghĩa vụ của huyện Thạch Thất. Nhờ vào một số quan hệ, Luân khoe khoang rằng mình có thể mua xe thanh lý giá rẻ. Năm 2017, Luân tới mượn của bạn là Nguyễn Đình Đoàn một xe Mercedes và thuê 1 xe Santafe. Sau đó Luân đem bán hai xe này cho anh Nguyễn Văn Khương lấy 580 triệu đồng. Tới khi bị sa lưới, Luân đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo và chiếm đoạt 5,3 tỷ đồng. 3. Triệt phá lô thuốc kích dục "khủng" tại Hà Nội: Đội Quản lý thị trường số 6 phối hợp với phòng PA05 Công an TP Hà Nội và công an quận Nam Từ Liêm tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh tại địa chỉ Lô 15 khu đô thị Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội và phát hiện lô hàng lớn thuốc và các sản phẩm kích dục. (Ảnh: Lao động) Chủ hàng được xác định là N.B.T sinh năm 1993, quê quán Minh Đức, Ứng Hòa, Hà Nội. Theo khai nhận của chủ hàng, toàn bộ số hàng này được mua tại các trang web Alibaba, 1688, taobao.com của nước ngoài và bán trên website nhathuoc18.com. Trị giá của lô thuốc kích dục "khủng" ban đầu được xác định khoảng 1,2 tỷ đồng. Toàn bộ lô hàng đều không xác định được nguồn gốc xuất xứ. Hiện tại, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ việc. 4. Bắt đối tượng cầm dao đuổi bạn nhậu rơi xuống biển: Ngày 20/5/2017, sau cuộc nhậu ở thuyền đánh cá trên biển, do lời qua tiếng lại Phan Tiến Hùng đã dùng dao, kéo rượt đuổi làm Lê Văn Thắng rơi xuống biển. Sau đó, Hùng dùng dao khống chế các thuyền viên trên tàu, cản trở người khác cứu vớt và trực tiếp điều khiển tàu cá chạy qua người thuyền viên Lê Văn Thắng. Khiến thuyền viên Lê Văn Thắng bị chìm xuống biển và mất tích đến nay không rõ tung tích. Bản thân Hùng thì bỏ trốn, đến 24/1 Hùng đã bị Đồn Biên phòng Bình Châu, Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bắt giữ khi đang lẩn trốn. 5. Hết tiền mua ma túy, đối tượng trộm cắp ở quán ăn: Lò Văn Hải (SN 1986, trú tại bản Chom Chăng, xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu) là đối tượng nghiện ngập và thường xuyên đến quán của bà Nguyễn Thị L (trú tại thị trấn Tân Uyên) ăn uống. Ngày 22/1, do hết tiền mua ma túy nên Hải nảy sinh ý định trộm cắp, lấy trong nhà bà L 20 triệu đồng tiền mặt cùng hai chỉ vàng. Đối tượng Hải sau đó đã bị cơ quan công an huyện Tân Uyên bắt giữ.

