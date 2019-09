5. Truy tố cựu cán bộ quản giáo để phạm nhân trốn trại ở Hà Giang: Theo đó, Đoàn Thái Sơn (sinh năm 1994, cựu cán bộ quản giáo Công an huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang - đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân) bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm để người bị bắt, người bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù trốn”. Trước đó, khoảng 17h ngày 1/12/2018, Đoàn Thái Sơn đã mở cổng chính Nhà tạm giữ công an tỉnh Hà Giang, rồi tiếp tục mở cùng lúc 3 cửa buồng giam để chia cơm cho các bị can. Lợi dụng sơ hở trên, Thèn Thị Hương đối tượng đang chịu hành án 14 năm tù bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Ảnh minh họa.