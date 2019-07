Nóng 24h: Lời khai của CSGT gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy

Trước đó ngày 6/7, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Tiền Giang và Công an huyện Gò Công Đông tiến hành triệt phá tụ điểm đánh bạc, đá gà, lắc bầu cua ăn thua bằng tiền tại phần đất của anh Võ Tuấn Kiệt. Lực lượng Công an tạm giữ 17 đối tượng đang tham gia và tổ chức đánh bạc; đồng thời thu giữ các tang vật gồm: 14 điện thoại di động, 6 xe máy, 2 cặp cựa sắt, 1 bộ lắc bầu cua, 15 cuộn băng keo đã qua sử dụng, trên 73 triệu đồng (tiền tạm giữ trên người các đối tượng). Ảnh: Tang vật vụ án./.