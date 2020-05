Nóng 24h: Ngày đầu xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến

2. Nghi can sát hại nữ công nhân trong phòng trọ được xác định đã tử vong: Theo đó, Nguyễn Văn Thêm (sinh năm 1988, trú tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) được xác định là nghi can trong vụ sát hại nữ công nhân tử vong được phát hiện vào sáng 10/5 tại nhà trọ gần Khu công nghiệp Phú Hà, xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ. Thi thể của Nguyễn Văn Thêm được tìm thấy trong tư thế treo cổ và có dấu hiệu phân hủy tại khu vực xã Cấp Dẫn, huyện Cẩm Khê (Phú Thọ). Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn tình cảm. Trong ảnh: nghi can Nguyễn Văn Thêm. Ảnh: CACC