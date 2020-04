Nóng 24h: Nhiều bị cáo bị xử phạt vì vi phạm quy định phòng chống dịch

6. Bắt đối tượng chuyên cạy cốp xe máy trộm cắp tài sản: Theo đó, đối tượng bị bắt giữ là Ngô Quốc Trung, 44 tuổi, trú huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Tại cơ quan công an, Trung khai nhận từng là thợ sửa xe máy, bản thân rất rành mở cốp xe. Do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định từ huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên lên thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và đi đến các bãi gửi xe để tìm cách trộm cắp tài sản. Chỉ trong ngày 23/4, đối tượng đã gây ra 4 vụ trộm với tổng tài sản lên tới hơn 30 triệu đồng. Trong ảnh: Đối tượng Trung bị bắt giữ.