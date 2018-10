Nóng 24h: Níu kéo tình cảm không được, dùng súng bắn vợ bị thương

1. Truy tìm kẻ rút súng bắn vợ giữa chung cư ở Hà Nội: Liên quan đến vụ việc, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là Phạm Lê T. (SN 1977), còn nghi phạm gây án ban đầu được xác định là Lê Anh Dũng (SN 1975, HKTT tại số 3 Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, hiện đang tạm trú tại ngõ Văn Cao, Ba Đình, Hà Nội). Trong ảnh: hiện trường vụ việc. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn gia đình. Trong lúc nói chuyện, Dũng kéo vợ vào ô tô nhưng không được. Sau đó, đối tượng này rút súng tự chế bắn hai phát đạn khiến vợ bị thương ở vai. Người đàn ông này còn rút súng bắn bảo vệ nhưng không trúng. Trong ảnh: hai đầu đạn còn vương tại vụ nổ súng. 2. Liên quan đến vụ đặt thuốc nổ cây ATM: Ngày 14/10, Trung tá Bùi Thanh Toàn, Trưởng ban Công binh Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, cho biết, 10 thỏi mìn tại cây ATM ở TP Uông Bí là loại thuốc nổ thường dùng trong khai thác mỏ. (Ảnh: Duy Thái) Trung tá Toàn đánh giá, các đối tượng cài mìn là những chuyên gia thường xuyên sử dụng vật liệu nổ nên cách cài đặt rất “có nghề”. Trung tá Toàn cho biết thêm, 10 thỏi mìn này nếu được kích nổ, tuy sức công phá không đủ sập tòa chung cư nhưng chắc chắn sẽ khiến tòa nhà bị nứt vỡ. Khi ấy toàn bộ số tiền chứa trong máy rút tiền cũng bị nát vụn, văng khắp nơi. (Ảnh: Duy Thái) 3. Truy bắt 2 kẻ vứt lại hàng tạ ma túy trong ô tô rồi bỏ trốn: Trước đó, ngày 12/10 trong quá trình tuần tra, phòng CSGT, công an tỉnh Quảng Bình phát hiện ô tô tải có dấu hiệu vi phạm tốc độ nên kiểm tra. Trong lúc yêu cầu chủ xe xuất trình giấy tờ, 2 đối tượng nhanh chân tẩu thoát. Kiểm tra tại chỗ, CQĐT phát hiện trên thùng xe chứa nhiều bao bì, các gói hàng bên trong có nhiều ma túy đá (ước hàng tạ). Ngày 13/10, lực lượng chức năng bắt được đối tượng người Lào khi đang lẩn trốn lại huyện Lệ Thủy. (Trong ảnh: Lực lượng công an cùng người dân vây bắt đối tượng người Lào. Ảnh: Người lao động) 4. Đề nghị truy tố nhóm thanh niên hỗn chiến, chém chết 1 người ở TPHCM: Theo đó, đối tượng bị truy tố là Trần Ngọc Bảo Anh (SN 1994), Trần Minh Thành (SN 1992), Trần Văn Chiến (SN 1989, cùng ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) và 2 bị can khác về tội “Giết người”. Trước đó, trong quá trình nhậu tại quán ốc ở xã Thới Tam Thôn (huyện Hóc Môn, TP.HCM) nhóm này xảy ra mâu thuẫn với nhóm Nguyễn Minh Đại. Trong quá trình cãi vã, nhóm Bảo Anh cầm dao, mã tấu đâm khiến nạn nhân Đại bị thương nặng, tử vong trên đường đi cấp cứu. (Ảnh minh họa) 5. Gã hàng xóm bóp cổ, đâm cụ ông… cướp tiền trong đêm: Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nghe tin ông Nguyễn Tường (65 tuổi) trú tại xã Nam Cường, huyện Nam Đàn (Nghệ An) mới bán con bò được 30 triệu đồng nên Từ Trọng Hóa (35 tuổi) trú cùng xã nảy sinh ý định cướp để tiêu xài. Tối 13/10, Hóa mang dao sang nhà ông Tường đâm 4 nhát vào cổ ông này. (Trong ảnh: ông Nguyễn Tường đang nằm viện điều trị. Ảnh: Công an nhân dân) 6. Công an vào cuộc điều tra đối tượng “giấu mặt” đe dọa phóng viên: Trước đó, Công an tỉnh Bình Định đã tiếp nhận được công văn của Báo Giao thông liên quan đến vụ việc Nhà báo Nguyễn Xuân Huy, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Giao thông khu vực miền Trung bị một trang mạng xã hội Facebook có tên "Mai Bonsai" (Bon Sai Mai) đăng những lời lẽ vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Liên quan đến việc này, ngày 14/10, Thiếu tướng Nguyễn Bá Nhiên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị chức năng điều tra vụ việc. (Trong ảnh: nhà báo Xuân Huy và trang mạng với lời lẽ đe dọa. (Ảnh: Công an nhân dân)) 7.Truy tố Vũ “nhôm” cùng 25 bị can gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á: Theo đó, Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phan Văn Anh Vũ cùng 25 bị can khác trong vụ án gây thiệt hại cho Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (viết tắt là DAB) hơn 3.600 tỷ đồng. Trong 26 bị can bị VKSND Tối cao truy tố có: Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB); Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó tổng giám đốc, Thành viên HĐQT DAB),..../.