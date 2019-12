Nóng 24h: Ông Trương Minh Tuấn phủ nhận “được hứa đưa lên Bộ trưởng”

7. Khởi tố nữ giúp việc xách ngược bé gái 14 tháng tuổi rồi lắc mạnh: Liên quan đến vụ việc, ngày 16/12, Công an thành phố Vinh, Nghệ An cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Doan (SN 1972, trú huyện Đô Lương) về tội “Hành hạ người khác”. Trước đó, bà này có hành động đánh đập, thậm chí còn cầm 2 chân cháu bé lắc trên giường, sau đó ném xuống gối. Cháu bé càng khóc lớn thì người này bế ra khỏi giường, tiếp tục dùng hay tay tóm lấy chân cháu bé để đầu cháu ngược xuống dưới sàn nhà rồi lắc mạnh nhiều lần…Trong ảnh, hình ảnh cắt từ clip./.