Nóng 24h: Tên cướp ngất xỉu khi nhận án tử hình

1. Theo cáo trạng, đêm 12/12/2015, anh Thảo sau khi gây chuyện với Nguyễn Tấn Phúc đã bị Nguyễn Tấn Phúc và Cao Hồng Phúc cầm dao đâm nhiều nhát khiến anh Thảo tử vong. Sau khi gây án, cả hai bỏ trốn, gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản tại huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang và TPHCM. Trong ảnh: Các đối tượng liên quan tại phiên tòa. (Ảnh: Báo Dân trí). TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Cao Hồng Phúc mức án tử hình, Nguyễn Tấn Phúc bị phạt tù chung thân. Liên quan đến vụ án, 4 bị cáo khác cũng bị phạt với mức án từ 7 đến 11 năm tù về tội cướp tài sản. Trong ảnh là bị cáo Cao Hồng Phúc ngất xỉu ngay tại tòa. (Ảnh: Báo Dân trí) 2. Chiều 10/4, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trường Duy (49 tuổi, nguyên cán bộ Đội kiểm soát hải quan thuộc Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh) 12 năm tù về tội “Nhận hối lộ”; tịch thu hơn 964 triệu đồng là vật chứng của vụ án. Duy là người đã trực tiếp liên hệ, thỏa thuận nhận hối lộ của 50 doanh nghiệp để hàng hóa của các doanh nghiệp này không bị kiểm tra thực tế. Trong ảnh: Bị cáo Duy tại phiên tòa. (Ảnh: Báo Thanh niên). 3. Ngày 8/4, lực lượng cảnh sát Thanh Hóa ập vào sòng bạc, bắt quả tang 24 đối tượng đang sát phạt nhau trên chiếu bạc, thu giữ 74 triệu đồng tiền mặt, một khẩu súng côn và 98 viên đạn chì. Trong ảnh là các con bạc đang bị bắt giữ tại cơ quan công an. (Ảnh: cắt từ clip của TTXVN). 4. Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Sơn La đi Thái Nguyên, thu giữ 79 bánh heroin. Trong ảnh là đối tượng Chuyền tại cơ quan điều tra. 5. Vừa giật được điện thoại xịn tại quận 1 (TP HCM), hai tên cướp Nguyễn Hoàng Tú (18 tuổi) và Nguyễn Hoàng Tín (14 tuổi) ở quận 12 (TP HCM) bị đặc nhiệm truy đuổi. Cuộc truy đuổi tốc độ cao diễn ra qua nhiều tuyến đường như Hồ Tùng Mậu - Hàm Nghi - Cầu Khánh Hội - Hoàng Diệu - Trần Hưng Đạo - Phạm Ngũ Lão... Trong ảnh là Nguyễn Hoàng Tú và tang vật vụ cướp. (Ảnh: VnExpress). 7. Bị cáo Ninh Văn Quỳnh trong vụ PVN mất 800 tỷ đã đề nghị TAND cấp cao tại Hà Nội xem xét lại vụ án theo trình tự phúc thẩm và giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Trước đó, Quỳnh bị tuyên phạt 7 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, 16 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Ninh Văn Quỳnh là 23 năm tù. Ngoài án phạt tù, bị cáo Quỳnh còn bị tuyên buộc liên đới bồi thường 100 tỷ đồng cho Nhà nước do PVN là đại diện. Trong ảnh là bị cáo Quỳnh tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. 8. 20 giờ tối 10/4, Trên đường Hồ Chí Minh, đoạn thôn A Rông, Xã A Ngo, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, Hồ Văn Bình, 38 tuổi, trú tại xã Hồng Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế vận chuyển 76 kg thuốc nổ TNT đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Trong ảnh là đối tượng Hồ Văn Bình và số tang vật bị thu giữ. (Ảnh: CTV Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung)

