Nóng 24h: Thông tin mới nhất vụ bắn nhau trên phố

Liên quan đến vụ hỗn chiến bắn nhau trên phố, ngày 4/3, cơ quan công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết, đơn vị này đang truy bắt nhóm nghi can đồng thời điều tra làm rõ nguồn gốc 2 khẩu súng công cụ hỗ trợ. Trong ảnh hai nhóm hỗn chiến dùng cả súng. (Ảnh: Minh Anh) Đối tượng đâm chết người khi đòi nợ ra đầu thú: Thiếu tá Trần Hiệu, đội trưởng đội Hướng dẫn điều tra phá án xâm phạm thân nhân, đội Hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết, chiều tối 2/4, đối tượng Ngô Văn Tráng (46 tuổi, trú tại khu 5, thị trấn Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) đã đến Công an huyện Thanh Hà đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tại cơ quan điều tra, Tráng khai ông Minh có vay của Tráng số tiền 10 triệu đồng nhưng đòi mãi không trả nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xảy ra cãi vã, Tráng dùng dao đâm ông Minh 4 nhát khiến ông này tử vong. Trong ảnh đối tượng Tráng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an nhân dân) Bắt đối tượng phá cửa vào nhà cạy két sắt trộm tiền vàng: Trước đó, sáng 29/3, Công an huyện Yên Định nhận được tin báo của anh Nguyễn Văn Mạnh (30 tuổi, ở xã Định Thành) bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản. Theo tường trình của anh Mạnh, kẻ gian đã lợi dụng sơ hở của gia đình, dùng dao và tua vít cạy cửa đột nhập vào nhà rồi phá két sắt trộm vàng, tiền mặt, máy tính với tổng trị giá tài sản khoảng 80 triệu đồng. Trong ảnh đối tượng Hùng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công anh Thanh Hóa) Giả sư nữ lừa đảo gần tỉ đồng: Theo kết quả điều tra, cuối năm 2017, Nguyễn Thị Trà Giang từ Nghệ An vào thành phố Hồ Chí Minh tìm việc làm. Tại đây, Giang đã mua một bộ quần áo của người tu hành rồi đóng giả tu sĩ để đi bán tăm, hương. Trong thời gian này, Giang có quen biết với một phụ nữ tên H. và lừa bà này gần nửa tỉ đồng với lý do xây dựng chùa, thỉnh chuông, thỉnh tượng. Trong ảnh đối tượng Giang tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Quang Sáng) Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 200 gói ma túy: Ngày 2/4, trong quá trình tuần tra đồn Biên phòng Bắc Sơn (TP Móng Cái) phát hiện đối tượng vận chuyển 200 gói giấy mầu trắng, trong mỗi gói giấy có chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận toàn bộ chất bột mầu trắng bên trong 200 gói giấy nêu đều là ma tuý, loại heroin, đang được chuyển sang Trung Quốc để bán cho đội công nhân. Trong ảnh đối tượng Inh tại cơ quan điều tra. (Ảnh: PV Đông Bắc) Khởi tố người đàn ông tạt a-xít vào vợ cũ: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) ngày 3/4 cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Thông (SN 1983, quê ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích…Tại cơ quan điều tra Thông khai do nghi ngờ vợ ngoại tình nên hất axit vào vợ cũ. Trong ảnh đối tượng Thông tại cơ quan điều tra. (Ảnh: An ninh Thủ đô) Yên Bái triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Yên Bái vừa triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh Yên Bái – Lào Cai, bắt giữ 5 đối tượng cùng nhiều tang vật có liên quan. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai sang Trung Quốc mua ma túy về chia nhỏ ra để bán lẻ. Trong ảnh đối tượng Nguyễn Bảo Nghĩa tại cơ quan công an. (Ảnh: Đinh Tuấn) Không truy cứu cha dượng đánh bé trai 2 tuổi bị đánh nhập viện: Liên quan đến vụ việc này, ngày 3/4, thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này đã triệu tập, lấy lời khai của anh Trần Bá Thịnh (SN 1989, trú khối 13, phường Mai Hùng) để điều tra vụ việc anh Thịnh bạo hành con riêng của vợ. Sau đó, cơ quan điều tra đã bàn giao anh Thịnh cho chính quyền địa phương và gia đình quản lý, giám sát. Cơ quan điều tra cũng không truy cứu trách nhiệm hình sự vì người này có tiền sử bệnh tâm thần. Trong ảnh, bé Hiếu bị cha dượng đánh đập khiến mặt mày bị sưng vù. (Ảnh: CTV Nhật Minh)./.