Nóng 24h: Thông tin mới vụ Thanh tra Bộ Xây dựng bị tố “vòi tiền“

2. Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng say rượu hiếp dâm bé gái 5 tuổi: Trước đó, khoảng 15h ngày 5/6/2019, sau khi uống rượu say, Lộc Văn Hưởng (SN 1988, trú tại xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) thấy cháu gái mình chơi ở ngoài sân liền dụ cháu vào nhà thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau đó, Hưởng dặn cháu bé không được nói cho ai biết rồi tiếp tục đi làm coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Trong ảnh: Bị can Lộc Văn Hưởng. (Ảnh công an cung cấp)