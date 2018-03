Nóng 24h: Thưởng nóng ban chuyên án bắt 3 đối tượng xả súng ở Kom Tum

Liên quan vụ xả súng ở quán bida: Sáng (28/3), bà Đinh Thị Thanh Hường, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, lực lượng chức năng đã bắt được 3 đối tượng trong vụ xả súng tại 1 quán bida làm 1 người chết ở thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đang lẩn trốn trên địa bàn xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà. Lãnh đạo huyện Sơn Hà đã trích ngân sách thưởng nóng lực lượng làm nhiệm vụ 15 triệu đồng. Trong ảnh: Hiện trường nơi xảy ra vụ xả súng (ảnh: KT) Trước đó, vào khoảng 11h trưa ngày 27/3, anh Nguyễn Mạnh Cương (30 tuổi) và bạn là anh Lê Văn Xuân (36 tuổi) cùng ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đang đánh bida tại quán Khải Sơn (số 72 Lê Quý Đôn, thành phố Kon Tum) thì bị một số đối tượng lạ mặt xông vào quán dùng súng bắn nhiều phát, khiến anh Cương tử vong trước cửa quán và anh Xuân bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Trong ảnh: Hiện trường vụ nổ súng (Ảnh: Khoa Điềm) Trao đổi trên báo Tuổi trẻ, bà Hường nhận định phần thưởng này là rất xứng đáng: "Tôi thấy sự căng thẳng, lo lắng của toàn bộ ban chuyên án trong đêm hôm qua và cả trong sáng hôm nay. Phần thưởng nhỏ này huyện hi vọng sẽ khích lệ tinh thần của lực lượng công an tiếp tục góp sức đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho người dân". Trong ảnh: Chiếc ô tô bán tải được bỏ lại hiện trường. (Ảnh: Vietnamnet) Vụ cháy chung cư: Triệu tập chủ đầu tư và 1 cảnh sát PCCC: Liên quan vụ cháy chung cư Carina, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã triệu tập đại diện của chủ đầu tư chung cư Carina, Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất Hùng Thanh, và một cán bộ phòng cháy chữa cháy phụ trách địa bàn chung cư Carina để phục vụ công tác điều tra. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm, khách quan vụ cháy. Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng tham mưu kiêm người phát ngôn Công an Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: Vụ việc này đã được khởi tố. Để làm rõ trách nhiệm cụ thể, công an cũng đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến quá trình lập dự án, xây dựng chung cư; các tài liệu về phương án, thẩm định phương án phòng cháy chữa cháy và các văn bản, biên bản các lần lực lượng chức năng thanh tra, kiểm tra chung cư Carina. Trong ảnh: một cư dân hoảng loạn bế con chạy thoát trong đêm. (Ảnh Tuổi trẻ) Thông tin điều tra bước đầu cho thấy, nguyên nhân dẫn đến sự cố từ chiếc xe máy Atila ở tầng hầm và loại trừ khả năng con người cố ý gây cháy. Chung cư được xây dựng sai với thiết kế ban đầu được cấp phép. Trước đó, Sở Xây dựng đã có báo cáo vấn đề này với Ủy ban nhân dân thành phố. Trong ảnh, hàng trăm xe máy trong hầm bị thiêu rụi. (Ảnh: VTC News) Bắt đối tượng bóp cổ, cướp tiền vàng để chơi game: Ngày 28/3, Công an thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với đối tượng Lê Thanh Tuyền (30 tuổi, trú tại thị xã Phúc Yên) để làm rõ về hành vi cướp tài sản. Trong ảnh: Đối tượng Tuyền tại cơ quan công an Xử lý cán bộ giả chữ ký của Chủ tịch phường để hợp thức nhà trái phép: Điều tra ban đầu của các cơ quan chức năng xác định; ông Nguyễn Hoàng Nguyên, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch UBND phường đã giả chữ ký của bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch phường và dùng con dấu của phường đóng để hợp thức hóa ngôi nhà xây dựng trái phép của hộ ông Trần Ngọc Thành. Trong ảnh: Đơn xin xác nhận nhà ở có dấu hiệu gian dối. Quảng Trị: Bắt giữ nhóm thanh niên bắt trộm chó: Công an huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ 3 đối tượng trộm chó. Trước đó, ngày 28/3, Tổ công tác Công an huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị bắt giữ 4 đối tượng dùng xe mô-tô vận chuyển 6 con chó, trọng lượng khoảng 75 kg đến bán cho ông Lê Quang Hoàng trú tại huyện Triệu phong. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm chó trên địa bàn các huyện rồi mang đi bán với giá 45.000/kg. Trong ảnh: Nhóm thanh niên bị bắt khi đang bán chó trộm (Ảnh CTV Thanh Hiếu). Đề nghị truy tố 2 tử tù trốn trại T16 Bộ Công an: Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 6 người trong vụ hai tử tù trốn khỏi Trại tạm giam T16 Bộ Công an. Theo đó, hai tử tù Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình bị đề nghị truy tố về tội “Trốn khỏi nơi giam giữ”. 4 người khác bị đề nghị truy tố về tội “Che giấu tội phạm” gồm: Nguyễn Thị Phương Lan (người yêu cũ của Thọ “sứt”, trú tại thị xã Chí Linh, Hải Dương); Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Văn Ba và Nguyễn Văn Hạnh (cùng trú tại huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình). Trong ảnh: Hai tử tử Hai tử tù Nguyễn Văn Tình và Lê Văn Thọ. (Ảnh: Dân trí) Sống thử một tháng với teen, nam thanh niên bị khởi tố: Ngày 27/3, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết vừa khởi tố bị can, tạm giam Hồ Đình Công (22 tuổi) về tội Giao cấu với người từ 13 đến dưới 16 tuổi, theo điều 145 Bộ luật Hình sự 2015. Theo điều tra, năm 2017 Công khi làm việc ở Trung Quốc có quen qua mạng cô bé 15 tuổi sống tại thành phố Hội An. Sau nhiều lần trò chuyện, hai người nảy sinh tình cảm. Đầu tháng 2/2018, Công về Hội An gặp bạn gái rồi cả hai cùng ra Đà Nẵng. Hai ngày sau, họ vào TP HCM thuê nhà trọ sống chung. (Ảnh minh họa. KT)./.