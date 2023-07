Nóng 24h: Tình hình tội phạm tại Đắk Lắk nửa đầu năm diễn biến phức tạp

Chủ Nhật, 05:26, 16/07/2023

VOV.VN - Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, tình hình an ninh kinh tế, an ninh chính trị và an ninh mạng ở tỉnh còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Các thế lực thù địch tổ chức phản động lưu vong triệt để lợi dụng Internet, mạng xã hội gia tăng các hoạt động tuyên truyền chống phá, xuyên tạc.