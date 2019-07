Nóng 24h: Tử thi ở kênh Nhiêu Lộc có liên quan vụ sát hại nữ sinh?

Hai cựu công an đánh chết người bị đề nghị mức án từ 8 đến 9 năm tù: Ngày (9/7) Tòa án nhân dân quận Ô Môn, TP. Cần Thơ mở phiên tòa xét xử bị cáo Bùi Đức Nghĩa (32 tuổi, cựu công an viên Công an phường Phước Thới, quận Ô Môn) và Nguyễn Tuấn Anh (30 tuổi, cựu công an viên, Công an quận Ô Môn) về tội “Cố ý gây thương tích”. Tại phiên tòa, bị cáo Bùi Đức Nghĩa và Nguyễn Tuấn Anh đều thừa nhận có đánh anh Nguyễn Chí Hiếu, 30 tuổi, ngụ phường Trường Lạc, quận Ô Môn, điều khiển xe máy biểu hiện say. Tuy nhiên, hai bị cáo cho rằng nguyên nhân tử vong của bị hại không phải do mình gây ra.