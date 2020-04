Nóng 24h: Tuyên phạt bị cáo đầu tiên liên quan đến Covid-19

3) Truy nã "đại gia bất động sản" Nguyễn Xuân Đường: Công an tỉnh Thái Bình vừa phát lệnh truy nã đối tượng Nguyễn Xuân Đường, chồng của bị can Nguyễn Thị Dương. Lệnh truy nã được Trung tá Vũ Mạnh Hùng - Phó thủ trưởng cơ quan điều tra (Công an tỉnh Thái Bình) ký ngày 10/4.