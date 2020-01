Nóng 24h: Vì sao Phan Văn Anh Vũ “xin tha” 14 cựu quan chức Đà Nẵng?

4. Bắt đối tượng Nam “Mèo” có lệnh truy nã đặc biệt tại Kon Tum : Ngày 10/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum thông tin đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Long An bắt được đối tượng Nguyễn Văn Nam, tên thường gọi là Mèo có lệnh truy nã đặc biệt về hành vi cướp tài sản. Ảnh: Nam "Mèo" tại cơ quan công an. Ảnh: Nhân Dân