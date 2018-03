Nóng 24h: Vụ cha bị chém gục khi chở con đi học, thủ phạm là...thám tử

1. Vụ cha bị côn đồ chém gục khi chở con đi học: Thủ phạm là...“thám tử”. Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ gây thương tích cho anh Nguyễn Hữu Hải (trú tại xóm 5, xã Diễn Yên, Diễn Châu) khi anh này đang chở con sau xe. Các đối tượng sau khi bị bắt tự nhận mình là những thám tử tư, ai thuê đòi nợ, dằn mặt đối thủ, có tiền là làm. Trong ảnh là các đối tượng trong vụ án. (Ảnh: Báo Công an nhân dân). 2. Hậu quả pháp lý sau vụ cháy chung cư Carina khiến 13 người chết. Theo luật sư, cần căn cứ vào kết quả điều tra nếu xác định nguyên nhân vụ cháy, từ đó để có căn cứ xử lý vụ việc. Trong ảnh: Những người dân chưa thoát thân được đã tìm cách chạy lên phía trên cao. (Ảnh: Báo Tuổi trẻ) 3. Bị cáo Đinh La Thăng tiếp tục “kêu oan” cho mình và các đồng phạm. Đáp lại phần tranh luận của đại diện Viện kiểm sát trong sáng nay (24/3), bị cáo Đinh La Thăng – nguyên Chủ tịch HĐQT PVN tiếp tục khẳng định việc góp vốn vào Oceanbank là để giải quyết hệ lụy ngừng thành lập Ngân hàng Hồng Việt. Trong ảnh: Bị cáo Đinh La Thăng tranh luận tại tòa sáng 24/3. (Ảnh: TTXVN) 4. Ôtô đỗ trong bãi xe siêu thị bị đập kính, trộm tài sản. Đậu ôtô trong bãi siêu thị ở Bình Dương, sau nửa giờ mua sắm, nữ tài xế phát hiện xe bị kẻ gian đập vỡ kính, lấy trộm tài sản. Trong ảnh là hiện trường chiếc ô tô bị kẻ gian đập vỡ kính lấy đồ bên trong. (Ảnh: Báo Vnexpress). 5. Nên giải quyết dứt điểm vụ chìm ca nô trên vùng biển Cần Giờ. Hiện vẫn còn tranh cãi nên hay không nên việc khởi tố, truy tố 2 ông Vũ Văn Đảo và Đinh Văn Quyết trong vụ chìm ca nô trên vùng biển Cần Giờ. 6. Tìm thấy xe SH của người phụ nữ bán thịt heo bị sát hại. Trong quá trình điều tra, truy xét thủ phạm giết người tại thị xã Duyên Hải, người dân phát hiện xe SH của nạn nhân cách hiện trường ban đầu khoảng 60 km. Trong ảnh là chiếc xe SH của nạn nhân được tìm thấy. (Ảnh: Báo Công an nhân dân). 7. Vì sao nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bị truy tố?. Cáo trạng xác định, bị can Đặng Thanh Bình đã không chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra năng lực tài chính của nhóm Phạm Công Danh. Trong ảnh là ông Đặng Thanh Bình, nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. (Ảnh: Báo Công an nhân dân) 8. Điều tra vụ em trai tự đào huyệt chôn xác chị ruột trong nhà. Theo báo Công an nhân dân, ông Trịnh Anh Tuấn ở TP Tuy Hòa do không có tiền lo hậu sự cho chị gái nên đã tự đào huyệt chôn cất chị ngay dưới gầm giường. Trong ảnh là căn nhà 18 Phan Đình Phùng, phường 1, TP Tuy Hòa – nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Báo Công an nhân dân).