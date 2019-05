Nóng 24h: Vụ KTV chụp X-quang hiếp dâm, 26 phút để hại đời 1 đứa trẻ

Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng hàng nghìn tỷ đồng: Cầm đầu đường dây này là một ‘chủ sới’ ở TP Hà Nội. Thủ đoạn của bọn chúng là xây dựng trang web manvip.club và sử dụng phần mềm Manvip có thể cài đặt trên điện thoại thông minh để tổ chức cho nhiều người chơi đánh bạc trực tuyến bằng một trong các trò chơi: tài sửu, sâm lốc, 3 cây, liêng... Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương khởi tố 16 bị can về tội tổ chức đánh bạc và 3 bị can về tội đánh bạc. Trong ảnh: Trang web các đối tượng dùng để tổ chức đánh bạc đã bị cơ quan điều tra đánh sập.