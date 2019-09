Nóng 24h: Vụ nam sinh lái “xe ôm” công nghệ bị sát hại: Hung thủ khai gì?

5. Công an điều tra vụ hỗn chiến kinh hoàng trên đường Trần Khát Chân: Liên quan đến vụ việc trên, một lãnh đạo công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội xác nhận và cho biết, lực lượng chức năng đã bắt giữ 1 nghi can tham gia cuộc hỗn chiến. Nhưng số người thương vong của vụ ẩu đả chưa thể xác định. Nguyên nhân ban đầu xác định có thể do mâu thuẫn của dân xã hội đen. Trong ảnh: Hàng chục thanh niên cầm vũ khí rượt đuổi nhau. Ảnh cắt từ clip.