Nóng 24h:Công an thông tin vụ bác sĩ hiếp dâm, đánh đập nữ nhân viên

5. Ngăn chặn kịp thời 2 nhóm thanh niên chuẩn bị hỗn chiến: Theo đó, chiều tối ngày 23/9, tại xã Thanh Đức, huyện Long Hồ xuất hiện 2 nhóm thanh niên hỗn chiến có mang theo hung khí nguy hiểm như mã tấu, dao tự chế, ống típ sắt chuẩn bị đánh nhau. Nhận thấy tình phức tạp, công an huyện Long Hồ đã truy bắt các đối tượng. Tuy nhiên, do tình hình phức tạp, thấy công an xuất hiện, các thanh niên lên xe gắn máy tẩu thoát riêng đối tượng Nguyễn Hữu Huy 23 tuổi ở xã Mỹ An, huyện Măng Thít bị bắt. Hiện, công an huyện Long Hồ đang tiếp tục điều tra để bắt các đối tượng còn lại. Trong ảnh: Nguyễn Hữu Huy tại công an điều tra.