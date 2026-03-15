Nóng: Hai người tử vong sau vụ nổ súng tại Hưng Yên, nghi phạm bỏ trốn

Ngày 15/3, lãnh đạo UBND xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ nổ súng nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Hình minh hoạ

Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đang khẩn trương điều tra, truy bắt nghi phạm gây án.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h10 cùng ngày, Nguyễn Xuân Thăng (sinh năm 1986, trú thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) đã dùng súng bắn vào chị N.T.L (sinh năm 1995, là vợ của Thắng) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau đó, Thắng tiếp tục tìm anh V.V.N (trú tại xã Đông Tiền Hải) và dùng dao đâm anh N khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, nghi phạm Nguyễn Xuân Thăng điều khiển ô tô rời khỏi địa phương để bỏ trốn. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã thông báo tới các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương phối hợp nắm tình hình, tổ chức truy bắt nghi phạm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.