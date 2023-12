Nữ bảo mẫu vô ý làm bé trai tử vong ở Hà Nội bị tuyên phạt 15 tháng tù

Truy tố nữ bảo mẫu trong vụ bé trai 7 tháng tuổi tử vong ở Hà Nội

VOV.VN - Dù không được đào tạo nhưng bị can Chu Uyển Vân (27 tuổi) vẫn nhận trông giữ trẻ. Quá trình làm việc, bị can Vân không chú ý dẫn đến hậu quả là cháu K. (SN 2022) tử vong do sặc sữa.