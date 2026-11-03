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"Nữ đại gia xăng dầu" Chu Thị Thành bị đề nghị mức án 16 đến 18 năm tù

Thứ Ba, 14:25, 03/11/2026
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VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức Chu Thị Thành bị đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 16 đến 18 năm tù về hai tội danh.

Ngày 3/11, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Chu Thị Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (Công ty Thiên Minh Đức) cùng 22 bị cáo trong vụ án "Tham ô tài sản; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước; Trốn thuế" xảy ra tại Công ty Thiên Minh Đức và các đơn vị liên quan.

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Bị cáo Chu Thị Thành (hàng đầu bên phải) và các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: Võ Nam)

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đã tiến hành đề nghị mức án với các bị cáo. Theo đó, Viện kiểm sát nhận định hành vi phạm tội tham ô tài sản của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến số tiền đặc biệt lớn, cần xử lý nghiêm nhằm bảo đảm tính răn đe và phòng ngừa chung.

Quá trình điều tra, bị cáo Chu Thị Thành cùng 22 bị cáo khác đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân và đồng phạm. Lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với tài liệu, chứng cứ thu thập trong quá trình điều tra.

Đề nghị mức án đối với các bị cáo

Tại phiên tòa, Viện kiểm sát đề nghị mức án với các bị cáo: Chu Thị Thành (SN 1960, Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Minh Đức): 14 - 15 năm tù về tội "Tham ô tài sản", 2 - 3 năm tù về tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước"; tổng hợp hình phạt bị đề nghị từ 16 - 18 năm tù. 

Hà Ngọc Vinh (SN 1986, nhân viên Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng): tù chung thân về tội "Tham ô tài sản". Cao Bảo Ngọc (SN 1983, Giám đốc Công ty Việt Trung): 7 - 8 năm tù về tội "Tham ô tài sản", 30 - 36 tháng tù về tội "Trốn thuế"; tổng hợp hình phạt bị đề nghị từ 9 năm 6 tháng đến 11 năm tù.

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Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa.

Nguyễn Thị Bích Liên (SN 1979, Kế toán trưởng Công ty Thiên Minh Đức): 8 - 9 năm tù về tội "Tham ô tài sản", 18 - 24 tháng tù về tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước"; tổng hợp hình phạt bị đề nghị từ 9 năm 6 tháng đến 11 năm tù. 

Lê Thanh An (SN 1968, Phó Tổng Giám đốc Công ty Thiên Minh Đức): 6 - 7 năm tù về tội "Tham ô tài sản", 15 - 18 tháng tù về tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước"; tổng hợp hình phạt bị đề nghị từ 7 năm 3 tháng đến 8 năm 6 tháng tù. 

Mai Anh Tuyên (SN 1974, Phó Tổng Giám đốc Công ty Thiên Minh Đức): 7 - 8 năm tù về tội "Tham ô tài sản", 15 - 18 tháng tù về tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước"; tổng hợp hình phạt bị đề nghị từ 8 năm 3 tháng đến 9 năm 6 tháng tù.

Chu Đức Mạnh (SN 1980, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Thiên Minh Đức): 4 - 5 năm tù về tội "Tham ô tài sản", 12 - 15 tháng tù về tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước"; tổng hợp hình phạt bị đề nghị từ 5 năm đến 6 năm 3 tháng tù.

Các bị cáo khác bị đề nghị mức án từ 30 tháng tù treo đến 36 tháng tù giam. 

Cáo trạng xác định Thiên Minh Đức chiếm đoạt tiền từ quỹ BOG

Theo cáo trạng, đầu năm 2020 việc kinh doanh xăng dầu gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Chu Thị Thành chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn GTGT với đơn giá thấp hơn giá bán xuất hóa đơn để vừa thu được tiền ngay đầu tư cho các dự án của công ty, vừa không phải trích lập quỹ BOG tại thời điểm có mức trích quỹ cao.

Thiên Minh Đức sau đó sẽ tìm khách hàng có nhu cầu để bán hóa đơn khống tại thời điểm được chi sử dụng quỹ BOG hoặc có mức trích quỹ thấp để vừa hợp thức cho số lượng xăng dầu bán không xuất hóa đơn, vừa rút được tiền từ quỹ BOG sử dụng.

Để che giấu việc chiếm đoạt tiền từ quỹ BOG, Chu Thị Thành và đồng phạm soạn thảo báo cáo định kỳ hằng tháng của quỹ này tại doanh nghiệp, thể hiện số liệu không đúng sản lượng bán hàng thực tế. Điều tra xác định, bằng các thủ đoạn trên, Chu Thị Thành chủ mưu, cùng cấp dưới thực hiện chiếm đoạt hơn 79 tỷ đồng từ quỹ BOG. Nhóm này còn thực hiện bán khống 150 hóa đơn, thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng. 

Quá trình điều tra, Chu Thị Thành và các bị can khác đã chủ động nộp hơn 100 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ thiệt hại vụ án liên quan Tập đoàn Thiên Minh Đức. Trong đó, riêng bà Thành nộp hơn 99 tỷ đồng.

Võ Nam/VOV.VN
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