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Nữ đại gia xăng dầu Chu Thị Thành nhận án 18 năm tù giam

Thứ Năm, 18:16, 05/11/2026
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VOV.VN - Bị cáo Chu Thị Thành (Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức) vừa phải nhận mức án 15 năm tù về tội Tham ô tài sản và 3 năm tù về tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Tổng hợp hình phạt là 18 năm tù giam đối với bị cáo Thành.

Chiều 5/11, TAND TP Hà Nội tiến hành tuyên án sơ thẩm bị cáo Chu Thị Thành (66 tuổi, Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức) cùng 22 đồng phạm trong vụ án Tham ô tài sản, Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, trốn thuế.

HĐXX đánh giá: Bị cáo Chu Thị Thành, Chủ tịch tập đoàn Thiên Minh Đức vì vụ lợi đã tham ô 79 tỷ đồng Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Đồng thời, bị cáo Chu Thị Thành còn trục lợi số tiền hơn 20 tỷ đồng từ việc bán hóa đơn khống. 

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Bị cáo Chu Thị Thành (áo xanh đứng giữa) tại phiên tòa. (Ảnh: Trọng Phú)

Quá trình diễn biến của vụ án, bị cáo Chu Thị Thành đã nộp khắc phục thiệt hại 100 tỷ đồng nên được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Tòa cấp sơ thẩm nhận định, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, diễn ra trong thời gian dài với sự tham gia của nhiều bị cáo, thực hiện nhiều hành vi phạm tội độc lập nhưng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau nhằm mục đích trục lợi bất chính, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước. 

Hành vi tham ô tài sản của các bị cáo tại Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của Nhà nước và hoạt động đúng đắn của cơ quan tổ chức trong hoạt động quản lý kinh tế, làm suy giảm uy tín của doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu...

Mức án cụ thể cho các bị cáo

Về phần mức án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Chu Thị Thành mức án 15 năm tù về tội Tham ô tài sản và 3 năm tù về tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Tổng hợp hình phạt là 18 năm tù giam đối với bị cáo Thành, kèm hình phạt bổ sung 250 triệu đồng.

Bị báo Lê Thanh An, cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức bị tuyên mức án tổng hợp 8 năm 6 tháng tù về hai tội danh Tham ô tài sản và Mua bán trái phép hóa đơn.

Bị cáo Mai Anh Tuyên, cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, lĩnh án 9 năm 6 tháng tù về các tội Tham ô tài sản và Mua bán trái phép hóa đơn.

nu dai gia xang dau chu thi thanh nhan an 18 nam tu giam hinh anh 2
Toàn cảnh phiên tòa. (Ảnh: Trọng Phú)

Bị cáo Nguyễn Thị Bích Liên, cựu kế toán trưởng Công ty Thiên Minh Đức, lĩnh án 8 năm 6 tháng tù về tội Tham ô tài sản và 2 năm tù về tội Mua bán trái phép hóa đơn, tổng hình phạt là 10 năm 6 tháng tù.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Hà Ngọc Vinh (40 tuổi, cựu kế toán PVOil Vũng Áng) mức án tù chung thân về tội Tham ô tài sản. Tòa xác định bị cáo Vinh "không còn khả năng thi hành án" nên không phạt tiền bổ sung.

Đối với các bị cáo còn lại, HĐXX tuyên phạt từ 10 tháng tù treo đến 11 năm tù giam.

Trọng Phú/VOV.VN
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