Nữ doanh nhân Hana Ngô bị bắt trong đường dây "tiền mã hóa" ONUS

Thứ Sáu, 16:08, 27/03/2026
VOV.VN - Ngô Thị Thảo (SN 1994, còn được biết đến là Hana Ngô) là một nữ doanh nhân khá nổi tiếng trên mạng xã hội vừa bị lực lượng chức năng khởi tố, bắt tạm giam liên quan đường dây tiền mã hóa ONUS.

Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an vừa ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Vương Lê Vĩnh Nhân (SN 1984; trú tại khu dân cư 91B, phường Tân An, thành phố Cần Thơ; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý tài sản số), Trần Quang Chiến (SN 1991; trú tại The Mansions Park City, phường Dương Nội, thành phố Hà Nội; quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS), Ngô Thị Thảo (SN 1994; trú tại Saigon Riverside Complex, số 4 đường Đào Trí, phường Phú Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh; Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HanaGold) và 4 đối tượng khác về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

nu doanh nhan hana ngo bi bat trong duong day tien ma hoa onus hinh anh 1
Nữ doanh nhân Hana Ngô từng lên sóng Shark Tank mùa 5.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 1) đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tam giam đối với các đối tượng nêu trên.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2018, Vương Lê Vĩnh Nhân giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo các đồng phạm tạo lập hàng loạt đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG... Các loại tiền này sau đó được phát hành và bán cho người dân thông qua sàn giao dịch ONUS.

Trong số các bị can, Ngô Thị Thảo còn được biết đến là doanh nhân Hana Ngô, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HanaGold. Năm 2022, nữ doanh nhân này từng lên sóng Shark Tank mùa 5 để gọi vốn 200.000 USD cho 10% cổ phần với mô hình "Tiệm kim hoàn 4.0" HanaGold.

nu doanh nhan hana ngo bi bat trong duong day tien ma hoa onus hinh anh 2
Hana Ngô (ngoài cùng bên trái) sau khi bị bắt.

HanaGold chính thức thành lập vào tháng 10/2020. Ngoài trụ sở chính tại TP.HCM, doanh nghiệp này còn có 4 địa điểm kinh doanh khác tại Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và Cà Mau. Ứng dụng HanaGold của công ty này hiện có hơn 300.000 khách hàng sử dụng. Trong đó nổi bật nhất là tính năng giúp người dùng tích lũy vàng trực tuyến với số vốn chỉ từ 100.000 đồng. 

Trọng Phú/VOV.VN
Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông bị truy tố về tội Trốn thuế
Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông bị truy tố về tội Trốn thuế

VOV.VN - Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông - Nguyễn Văn Đông vừa bị truy tố về tội Trốn thuế, liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh (Tập đoàn Hưng Thịnh).

Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông bị truy tố về tội Trốn thuế

Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông bị truy tố về tội Trốn thuế

VOV.VN - Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông - Nguyễn Văn Đông vừa bị truy tố về tội Trốn thuế, liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh (Tập đoàn Hưng Thịnh).

Nghi phạm ra đầu thú sau vụ án mạng làm 2 người chết
Nghi phạm ra đầu thú sau vụ án mạng làm 2 người chết

VOV.VN - Sáng nay (27/3), chính quyền xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị điều tra vụ án mạng nghiêm trọng liên quan đến mâu thuẫn gia đình khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Nghi phạm ra đầu thú sau vụ án mạng làm 2 người chết

Nghi phạm ra đầu thú sau vụ án mạng làm 2 người chết

VOV.VN - Sáng nay (27/3), chính quyền xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị điều tra vụ án mạng nghiêm trọng liên quan đến mâu thuẫn gia đình khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Khi cảnh sát giả gặp cảnh sát thật
Khi cảnh sát giả gặp cảnh sát thật

Trong lúc 3 đối tượng giả danh lực lượng chức năng xử phạt và yêu cầu người vi phạm giao thông chuyển tiền, đã bị Công an phường Vinh Hưng và Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang.

Khi cảnh sát giả gặp cảnh sát thật

Khi cảnh sát giả gặp cảnh sát thật

Trong lúc 3 đối tượng giả danh lực lượng chức năng xử phạt và yêu cầu người vi phạm giao thông chuyển tiền, đã bị Công an phường Vinh Hưng và Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang.

