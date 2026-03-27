Nữ doanh nhân Hana Ngô bị bắt trong đường dây "tiền mã hóa" ONUS

Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an vừa ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Vương Lê Vĩnh Nhân (SN 1984; trú tại khu dân cư 91B, phường Tân An, thành phố Cần Thơ; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý tài sản số), Trần Quang Chiến (SN 1991; trú tại The Mansions Park City, phường Dương Nội, thành phố Hà Nội; quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS), Ngô Thị Thảo (SN 1994; trú tại Saigon Riverside Complex, số 4 đường Đào Trí, phường Phú Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh; Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HanaGold) và 4 đối tượng khác về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 1) đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tam giam đối với các đối tượng nêu trên.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2018, Vương Lê Vĩnh Nhân giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo các đồng phạm tạo lập hàng loạt đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG... Các loại tiền này sau đó được phát hành và bán cho người dân thông qua sàn giao dịch ONUS.

Trong số các bị can, Ngô Thị Thảo còn được biết đến là doanh nhân Hana Ngô, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HanaGold. Năm 2022, nữ doanh nhân này từng lên sóng Shark Tank mùa 5 để gọi vốn 200.000 USD cho 10% cổ phần với mô hình "Tiệm kim hoàn 4.0" HanaGold.

HanaGold chính thức thành lập vào tháng 10/2020. Ngoài trụ sở chính tại TP.HCM, doanh nghiệp này còn có 4 địa điểm kinh doanh khác tại Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và Cà Mau. Ứng dụng HanaGold của công ty này hiện có hơn 300.000 khách hàng sử dụng. Trong đó nổi bật nhất là tính năng giúp người dùng tích lũy vàng trực tuyến với số vốn chỉ từ 100.000 đồng.