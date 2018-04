Nữ giáo viên bị đồng nghiệp sát hại giữa đường ở TP.HCM

13h45 ngày 23/4, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang phong toả hiện trường, điều tra vụ án mạng trên đường Trường Sa, phường 3, quận Bình Thạnh. Trong ảnh, cơ quan CSĐT khám nghiệm hiện trường vụ án mạng. (Ảnh: Vietnamnet) Trước đó, thông tin trên báo Công an nhân dân cho biết, trưa 23/4, một cô gái khoảng 25 tuổi điều khiển xe máy lưu thông trên đường Trường Sa (hướng từ Phú Nhuận về Bình Thạnh). Khi đến khu vực chân cầu Bông (phường 3, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh), một nam thanh niên khoảng 28 tuổi điều khiển xe gắn máy đuổi theo. Trong ảnh, hiện trường xảy ra vụ việc. (Ảnh: Công an nhân dân) Khi đuổi kịp, sau một hồi cự cãi, nam thanh niên bất ngờ rút hung khí tấn công khiến nữ nạn nhân gục tại chỗ. Trong ảnh, cảnh sát đang bảo vệ hiện trường vụ án mạng. (Ảnh: Zing) Vị trí gần nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Google Maps. Sau khi gây án, nghi can chạy xe rời khỏi hiện trường. Trong ảnh, CSĐT khám nghiệm hiện trường vụ án mạng. (Ảnh Vietnamnet) Đến 13h50 cùng ngày, lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM xác nhận thông tin, nữ nạn nhân tên T. (SN 1992) là giáo viên dạy toán; nghi can tên Thắng (SN 1991) dạy thể dục cùng trường THPT Võ Thị Sáu (quận Bình Thạnh). Trong ảnh, Trường THPT Võ Thị Sáu. (Ảnh: Lao động) Sau khi gây án, nam thanh niên này đã đến Công an phường 3, quận Bình Thạnh tự thú. Trong ảnh, xe cứu thương tại hiện trường vụ việc. (Ảnh: Vietnamnet) Nguyên nhân gây ra vụ việc trên bước đầu xác định là do mâu thuẫn tình cảm. Vụ việc đang được cảnh sát làm rõ. Trong ảnh, rất đông người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc. (Ảnh: Vietnamnet)./.

