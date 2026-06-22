Chuyên mục chính
Tóm tắt
VOV.VN - Từ lời hứa hỗ trợ bán lại hợp đồng nghỉ dưỡng, một nữ giáo viên tiểu học đã nghỉ hưu ở TP.HCM suýt tiếp tục rơi vào vòng xoáy đóng tiền theo kịch bản lừa đảo của các doanh nghiệp kinh doanh kỳ nghỉ dưỡng vừa bị Công an TP.HCM triệt phá.
Video
https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_nu_giao_vien_nghi_huu_ke_lai_hanh_trinh_sap_bay_hop_dong_ky_nghi.m3u8
Chuyên mục
Từ khóa
Nữ giáo viên nghỉ hưu kể lại hành trình sập bẫy “hợp đồng kỳ nghỉ”
Transcode status
2
Transcode output
2026-06/tiktok_nu_giao_vien_nghi_huu_ke_lai_hanh_trinh_sap_bay_hop_dong_ky_nghi.m3u8
Hiển thị quảng cáo trong bài
Bật