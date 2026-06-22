Nữ giáo viên nghỉ hưu kể lại hành trình sập bẫy “hợp đồng kỳ nghỉ”

Tóm tắt

VOV.VN - Từ lời hứa hỗ trợ bán lại hợp đồng nghỉ dưỡng, một nữ giáo viên tiểu học đã nghỉ hưu ở TP.HCM suýt tiếp tục rơi vào vòng xoáy đóng tiền theo kịch bản lừa đảo của các doanh nghiệp kinh doanh kỳ nghỉ dưỡng vừa bị Công an TP.HCM triệt phá.