Nữ lễ tân nhà nghỉ kiêm luôn nghề môi giới mại dâm

Ngày 3/10, Công an TP Vinh, Nghệ An đang tạm giữ Nguyễn Thị Lê (21 tuổi, trú phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh, tạm trú tại phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.



Trước đó, chiều 24/9, Công an TP Vinh tiến hành kiểm tra Nhà nghỉ HQ (gần bến xe Vinh cũ, đường Lý Thường Kiệt, TP Vinh) phát hiện tại phòng 103 có B.Th.H. (22 tuổi, quê huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa) đang bán dâm cho Nguyễn V.H. (40 tuổi, trú huyện Nam Đàn, Nghệ An).

Nguyễn Thị Lê, nữ lễ tân xinh đẹp tại nhà nghỉ.

Tại nhà nghỉ này, Ban chuyên án cũng phát hiện Trần V.D. (30 tuổi, trú huyện Nam Đàn) và Trương Thị Th. (25 tuổi, trú xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc) vừa có hành vi mua bán dâm. Khám xét hai phòng nghỉ, công an thu giữ 2 bao cao su đã qua sử dụng và số tiền hơn 1 triệu đồng.

Sau đó, Lê đến Công an TP Vinh xin đầu thú và giao nộp 400.000 đồng là số tiền nhận của D. để môi giới việc mua bán dâm. Lê làm lễ tân nhà nghỉ này. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an TP Vinh tiếp tục điều tra làm rõ./.