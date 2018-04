Nữ sinh bị đâm tử vong trước cổng trường ở Bắc Giang

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30', ngày 27/4, tại quán ăn trước cổng trường THPT Tứ Sơn, nữ sinh Nguyễn Thị Lệ T. (SN 2001, trú tại xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn) có xảy ra cự cãi với 1 nam thanh niên tên Đ. Sau đó, nữ sinh T. bị nam thanh niên này đâm nhiều nhát, dẫn tới tử vong.

Trường THP Tứ Sơn (ảnh minh họa)

Nhận được tin báo, lực lượng công an xã Trường Sơn nhanh chóng có mặt tại bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo cơ quan công an huyện Lục Nam. Ngay sau khi gây án mạng đối tượng Đ. đã đến cơ quan công an đầu thú. Nghi phạm được xác định là N.Q.Đ (SN 1996, cùng trú tại huyện Lục Nam).

Chiều ngày 27/4, trao đổi với báo chí qua điện thoại ông Nguyễn Văn Nam – Trưởng công an xã Trường Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang xác nhận sự việc trên và cho biết vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an huyện Lục Nam điều tra, làm rõ./.

