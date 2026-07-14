Nữ tài xế điều khiển xe bán tải cố băng qua đường sắt khi rào chắn đã hạ ở Nghệ An

Theo lãnh đạo Trạm CSGT Diễn Châu, bước đầu xác minh cho thấy người điều khiển chiếc xe bán tải là một phụ nữ. Giấy mời đã được gửi đến nữ tài xế để làm rõ hành vi vi phạm theo quy định.

Hiện trường vụ nữ tài xế cố lái xe băng qua đường sắt khi rào chắn đã hạ ở Nghệ An. (Ảnh cắt từ video).

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một xe bán tải mang biển kiểm soát 37 (Nghệ An) cố băng qua đường sắt trong khi đèn cảnh báo đã bật đỏ, chuông cảnh báo tàu liên tục phát tín hiệu và rào chắn tự động đang hạ xuống.

Phát hiện sự việc, hai nhân viên gác chắn đường sắt đã nhanh chóng chạy ra ngăn cản, yêu cầu tài xế dừng phương tiện và lùi xe khỏi khu vực nguy hiểm để bảo đảm an toàn chạy tàu.

Theo nội dung clip, phải sau một lúc tài xế mới điều khiển xe lùi lại, nhường đường cho đoàn tàu lưu thông.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 8h ngày 13/7 tại nút giao giữa tuyến đường sắt Bắc - Nam và Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An.

Hiện, Trạm CSGT Diễn Châu đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.