Chuyên mục chính
Tóm tắt
VOV.VN - Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) đã gửi giấy mời đến nữ tài xế điều khiển xe bán tải cố băng qua đường sắt khi hệ thống cảnh báo đã bật đỏ và rào chắn đang hạ xuống để làm rõ hành vi vi phạm.
Video
https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_nu-tai-xe-dieu-khien-xe-ban-tai-co-bang-qua-duong-sat-khi-rao-chan-da-ha-o-nghe-an.m3u8
Chuyên mục
Từ khóa
Nữ tài xế điều khiển xe bán tải cố băng qua đường sắt khi rào chắn đã hạ ở Nghệ An
Transcode status
2
Transcode output
2026-07/tiktok_nu-tai-xe-dieu-khien-xe-ban-tai-co-bang-qua-duong-sat-khi-rao-chan-da-ha-o-nghe-an.m3u8
Hiển thị quảng cáo trong bài
Bật