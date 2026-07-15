Nữ tài xế điều khiển xe bán tải cố băng qua đường sắt khi rào chắn đã hạ ở Nghệ An

Tóm tắt

VOV.VN - Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) đã gửi giấy mời đến nữ tài xế điều khiển xe bán tải cố băng qua đường sắt khi hệ thống cảnh báo đã bật đỏ và rào chắn đang hạ xuống để làm rõ hành vi vi phạm.

