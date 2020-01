Nửa đêm đến nhà người cùng bản, bị chủ nhà đâm tử vong

Cụ thể, lúc khoảng 1h30 phút sáng nay 11/1, trong lúc ra cửa đi vệ sinh, Sùng A Vảng, sinh năm 1997 gặp Mùa A Dạng, sinh năm 2002, trú ở cùng bản đến nhà mình. Sau một hồi lời qua, tiếng lại, Sùng A Vảng bất ngờ dùng dao đâm vào bụng Mùa A Dạng.

Xã Ngọc Chiến - nơi xảy ra vụ việc

Trong nhà lúc này, ngoài vợ con Sùng A Vảng, còn có 2 người khách và bố đẻ của Vảng đang ngủ. Sau cú đâm, thấy Dạng chảy nhiều máu, Vảng cùng bố và những người khách trong nhà đã gọi xe cấp cứu từ huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái - địa phương giáp ranh với xã Ngọc Chiến. Tuy nhiên, do mất nhiều máu nên ít phút sau Dạng đã tử vong.



Người dân trong khu vực có mặt tại hiện trường.

Sau khi vụ việc xảy ra, Sùng A Vảng và người nhà đã báo cho người thân và hàng xóm, cùng gia đình Mùa A Dạng biết. Sợ gia đình Dạng phản ứng, mọi người đã đưa Sùng A Vảng về nhà bố đẻ của Vảng ở cùng bản, sau đó báo cho chính quyền địa phương và lực lượng chức năng biết.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương và công an xã đã nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường và bắt giữ Sùng A Vảng.

Hiện trường vụ việc.

Ông Lò Văn Sây, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Chiến cho biết, Sùng A Vảng và Mùa A Dạng không có mâu thuẫn gì. Lời khai ban đầu, Vảng nói nhìn Dạng đến nhà mình lúc rạng sáng, thấy bất thường nên hỏi, sau đó 2 bên to tiếng và Vảng cầm dao đâm Dạng lúc nào không biết.

Đến 11h trưa nay, công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử mới hoàn tất, thi thể Mùa A Dạng sau đó được bàn giao cho gia đình để chôn cất theo phong tục địa phương.

Nhà của Sùng A Vảng đang hoàn thiện.