Núp bóng "cho - nhận con nuôi" để mua bán trẻ sơ sinh, 9 bị cáo ở Đồng Nai lãnh án

TAND TP Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt 9 bị cáo trong đường dây mua bán người dưới 16 tuổi và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Cụ thể, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Linh Giang (35 tuổi, ngụ TP Hà Nội) 21 năm tù và Nguyễn Thị Thảo Liên (26 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Ninh) 14 năm tù cùng về 2 tội danh “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử (Ảnh: Huệ Tâm)

Cùng bị tuyên phạt về tội Mua bán người dưới 16 tuổi, các bị cáo đồng phạm nhận mức án gồm: Nguyễn Thị Hồng (34 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) 15 năm tù; Nguyễn Đức Anh (32 tuổi, TP. Đồng Nai) 13 năm tù; Nguyễn Thị Dung (31 tuổi, TP. Đồng Nai) 12 năm tù; Nguyễn Tiến Sơn (38 tuổi, ngụ tỉnh Phú Thọ) 12 năm tù; Phùn Bích Chi (25 tuổi, TP. Đồng Nai) 12 năm tù; Hoàng Văn Thắng (35 tuổi, ngụ TP. Hà Nội, chồng của bị cáo Giang) 7 năm tù.

Riêng bị cáo Trần Ngọc Tiên (34 tuổi, ngụ TP.HCM) lãnh mức án 4 năm 6 tháng tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng, Giang lập nhiều tài khoản Facebook, Zalo ảo để tìm người muốn cho và nhận con nuôi, sau đó đứng ra môi giới hưởng chênh lệch. Với thủ đoạn này, Giang cùng đồng phạm đã thực hiện 11 vụ tiếp nhận, giao nhận người dưới 16 tuổi, thu lợi bất chính gần 80 triệu đồng. Trong đó, Hồng giúp sức 7 vụ, Liên 5 vụ, Dung 3 vụ, Sơn và Thắng mỗi người 1 vụ.

Điển hình, năm 2021, do mang thai ngoài ý muốn, Hồng liên hệ với Giang thỏa thuận giao con sau sinh để nhận bồi dưỡng 15 triệu đồng. Giang sau đó giao cháu bé cho người khác nhận nuôi với giá 35 triệu đồng, hưởng lợi 7 triệu đồng. Đến năm 2023, Hồng tiếp tục mang thai và được Giang móc nối với Sơn đưa sang Trung Quốc sinh con, nhận 80 triệu đồng. Về nước, Hồng trở thành trợ thủ đắc lực của Giang.

Ngoài ra, Trần Ngọc Tiên đã bán giấy chứng sinh giả cho nhóm của Giang nhằm làm thủ tục khai sinh cho các cháu bé hoặc hợp thức hóa giấy tờ để di chuyển bằng đường hàng không, thu lợi bất chính 30 triệu đồng.

Đường dây này bị phanh phui vào năm 2024 từ phi vụ của cặp đôi sống chung Phùn Bích Chi và Nguyễn Đức Anh. Dù đã có 2 con chung, cả hai vẫn liên hệ Giang để bán một cháu bé lấy tiền.

Ngày 12/5/2024, tại phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (nay là phường Tam Hiệp, TP. Đồng Nai), Chi và Đức Anh bàn giao con ruột cho Hồng và Dung để nhận 20 triệu đồng. Tuy nhiên, vì vừa muốn giữ tiền vừa không muốn mất con, cặp đôi này đã nhờ người đến giành lại cháu bé. Sự việc bị công an phát hiện, lần lượt bắt giữ toàn bộ đường dây.