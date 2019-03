Ông Đặng Lê Nguyên Vũ được quyền điều hành Trung Nguyên

Chiều 27/3, TAND TPHCM tuyên án vụ ly hôn giữa hai vợ chồng ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên) và bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Theo đó, vụ ly hôn giữa ông Vũ và bà Thảo được chấp thuận, bà Thảo nuôi 4 người con chung, ông Vũ có trách nhiệm cấp dưỡng cho các con đến tuổi trưởng thành với khoản tiền 10 tỷ đồng/năm cho 4 cháu.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ được chia 60% tài sản và quyền điều hành Trung Nguyên.

Về tài sản, tổng cộng hai vợ chồng cà phê Trung Nguyên có giá trị hơn 5.700 tỷ đồng, căn cứ theo công sức của mỗi bên, toà tuyên ông Vũ hưởng 60%, bà Thảo hưởng 40%. Ông Vũ được sở hữu các cổ phần của bà Thảo và có trách nhiệm trả bằng tiền cho bà Thảo tương ứng với giá trị cổ phần của bà. Đối với các bất động sản, tòa tuyên cho ông Vũ sở hữu 6 nhà đất trị giá hơn 350 tỷ đồng. Bà Thảo sở hữu 7 nhà đất trị giá hơn 375 tỷ đồng. Bà Thảo có nghĩa vụ trả lại cho ông Vũ phần chênh lệch 12,5 tỷ đồng.

Về khối tài sản 2.100 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng Eximbank do bà Thảo đứng tên, đại diện ngân hàng cho biết do có sự hiểu lầm là 10.000 chỉ vàng thay vì 10.000 lượng vàng nên sau khi xác minh lại thì có giá trị 1.764 tỷ đồng.

Do phía bà Thảo không chứng minh được đây là tài sản riêng nên theo luật định, tài sản trong thời kỳ hôn nhân đương nhiên tài sản chung và chia đôi, có tính đến công sức đóng góp. Do đó, toà tuyên chia theo tỉ lệ 60% cho ông Vũ và 40% cho bà Thảo về khoản tiền này./.

Duy Phương/VOV-TPHCM

