Ông Đinh La Thăng xin "nhận trách nhiệm người đứng đầu" vụ mất 800 tỉ đồng

Bị cáo Đinh La Thăng nhận thay trách nhiệm cho cấp dưới: Mở đầu phiên xử chiều 20/3, bị cáo Đinh La Thăng - nguyên Chủ tịch HĐQT PVN tiếp tục khẳng định tất cả các đợt quyết định đầu tư vào Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) đều thực hiện sau khi có văn bản quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Và thực tế các quyết định đầu tư đều được thực hiện sau khi có văn bản đồng ý của Thủ tướng. Trong ảnh Bị cáo Đinh La Thăng trả lời trước tòa. (Ảnh TTXVN) Tại tòa, ông Thăng cũng nói về lý do PVN quyết định đầu tư vào Oceanbank và khai khai thêm, trong lần thứ 3 góp vốn thêm 100 tỷ của PVN vào Oceanbank đúng thời điểm ông đi công tác dài ngày nên ủy quyền điều hành cho ông Nguyễn Xuân Thắng và Hoàng Xuân Hùng (đều là thành viên HĐTV PVN). Tuy nhiên, trước phiên tòa, bị cáo xin nhận trách nhiệm thay cho các anh Thắng, Sơn, Quỳnh, Liêm, Đức…giả sử có vấn đề gì không đúng, bị cáo xin nhận thay tất cả” – bị cáo Thăng nói. Trong ảnh, ông Hà Văn Thắm bị triệu tập đến tòa với tư cách là nhân chứng. Xử lý sau thanh tra vụ Mobifone mua AVG: Phải thượng tôn pháp luật: Theo Phó Tổng Thanh tra, kết luận thanh tra dự án Tổng công ty Viễn thông MobiFone mua 95% cổ phần của AVG đã được Thủ tướng đồng ý và có ý kiến chỉ đạo từ trước khi cơ quan này công bố vào chiều 14/3 vừa qua. Bước tiếp theo, Thanh tra Chính phủ giao Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện kết luận thanh tra theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, bảo đảm khách quan, theo quy định. Trong ảnh: Phó Tổng thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam. Bắt giữ vụ vận chuyển hơn 50.600 viên ma túy tổng hợp: Ngày 20/3, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, 5 đối tượng bị bắt giữ đều là người Lào. Tại đây, các đối tượng khai vận chuyển ma túy từ Thái Lan sang Lào, rồi đưa vào các tỉnh của Việt Nam tiêu thụ. Trong ảnh: Các đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ. Yên Bái: Bắt giữ 28 kg quả thuốc phiện: Đối tượng bị bắt quả tang là Nguyễn Thị Thu Hoài ở tổ 4, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái với tang vật thu giữ gồm 28 kg quả thuốc phiện, 14,5 triệu đồng tiền mặt. Trong ảnh: Bị can Nguyễn Thị Thu Hoài và tang vật. Bắt ông trùm đường dây lừa đảo 'chạy thương binh' liên tỉnh: Đối tượng bị bắt là Hồ Thanh Tùng (60 tuổi), sau hơn một năm lẩn trốn truy nã. Đối tượng này được xác định là “trùm” trong đường dây "chạy thương binh" liên tỉnh. Tuy nhiên, từ cuối năm 2014, trước khi vụ việc bị vỡ lở, Tùng rời khỏi địa phương. Cơ quan chức năng Nghệ An đã có quyết định truy nã trên toàn quốc. Trong ảnh: Đối tượng Hồ Thanh Tùng tại cơ quan điều tra. Hất ly bia vào mặt bạn nhậu, nam thanh niên bị chém tử vong: Theo đó, tối 19/3, anh Nguyễn Xuân N đi nhậu với bạn thì xảy ra xô xát vì lời ăn tiếng nói với một nhóm thanh niên khác. Sau khi hất ly bia vào mặt, anh N bị nhóm người này cầm hung khí truy đuổi, tấn công từ trong quán ra ngoài đường. Sau khi chạy vào con hẻm nhỏ, anh N được phát hiện tử vong trong đó. Trong ảnh: Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường. (Ảnh: An ninh Thủ đô) Chủ quán bún bò đâm 2 cha con chủ nợ thương vong: Bực tức vì bị đòi nợ nhiều trong khi chưa có tiền trà nên đối tượng Minh lấy dao tấn công chị Hồng và ông Sáu. Do vết thương quá nặng nên ông Sáu tử vong sau 1 ngày điều trị. Trong ảnh: Đối tượng Minh tại cơ quan điều tra./.