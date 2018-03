Ông Nguyễn Thanh Hóa: Từ tướng công an đến bị khởi tố, tước quân tịch

Ông Nguyễn Thanh Hóa, sinh ngày 10/3/1958 tại Bình Định. Hiện ông Hóa đang cư trú tại Đống Đa (Hà Nội). Trước khi bị tước danh hiệu Công an nhân dân, ông Nguyễn Thanh Hóa từng được phong quân hàm Thiếu tướng và là nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50 - Bộ Công an). Trong ảnh: ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) - Bộ Công an. (ảnh: KT) Ông Nguyễn Thanh Hóa vốn là một lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế, năm 2010, khi Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) được thành lập, ông Nguyễn Thanh Hóa được bổ nhiệm chức vụ Cục trưởng. (Ảnh: cand.com.vn) Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trực thuộc Tổng cục Cảnh sát có trách nhiệm tham mưu giúp Tổng cục trưởng chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong cả nước, tiến hành các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, điều tra xử lý tội phạm sử dụng công nghệ cao. Trong ảnh: Ông Nguyễn Thanh Hóa thời còn là Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao trao Bằng khen cho TTT Vietcombank (ảnh: Vietcombank) Cuối năm 2017, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa bị đình chỉ chức vụ và công tác tại Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao do bị tình nghi có hành vi liên quan đến đường dây đánh bạc lớn hàng nghìn tỉ đồng qua mạng Internet. (ảnh: Cổng thông tin Bộ Công an) Ngày 11/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định Khởi tố bị can số 09 và ra Lệnh bắt bị can số 205 để tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 2, Điều 249 - Bộ luật Hình sự năm 1999. Trước đó, cùng ngày, Chủ tịch nước ký Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với ông Nguyễn Thanh Hóa. Trong ảnh: Nhiều xe cảnh sát đỗ trước sảnh khoa A11 chở cán bộ thực thi nhiệm vụ bắt ông Hoá vào tối 11/3. (Vnexpress) Tối 11/3, trao đổi với phóng viên, bà Phạm Thị Hồng Hải (Chủ tịch UBND phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội) xác nhận và cho biết: “Cơ quan công an đang phối hợp với công an tỉnh Phú Thọ thực hiện lệnh khám xét nhà ông Nguyễn Thanh Hóa tại tập thể Quận ủy Đống Đa, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội". Trong ảnh: Công an khám xét nhà ông Nguyễn Thanh Hoá. (Ảnh: Báo Môi trường đô thị)

