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Ông Trịnh Văn Quyết bị xóa tên khỏi Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

Chủ Nhật, 14:51, 15/11/2026
VOV.VN trên Google News

Ngoài cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cũng đã xóa tên cựu Phó Chủ tịch Tập đoàn này là bà Hương Trần Kiều Dung.

Thông tin được Luật sư Huỳnh Phương Nam, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hà Nội xác nhận với phóng viên Báo Điện tử VTC News vào sáng 15/11. Theo ông Nam, việc xóa tên ông Trịnh Văn Quyết và bà Hương Trần Kiều Dung là theo quy định và thông tin công khai trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị.

Ngoài việc xóa tên luật sư Trịnh Văn Quyết (SN 1975) và luật sư Hương Trần Kiều Dung (SN 1978), Đoàn Luật sư TP. Hà Nội còn xóa tên luật sư Đ.X.T. (SN 1972). Các quyết định xóa tên thành viên cùng do luật sư Bùi Việt Anh, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hà Nội ký.

Ong trinh van quyet bi xoa ten khoi Doan luat su thanh pho ha noi hinh anh 1

Theo quyết định, ông Trịnh Văn Quyết có Chứng chỉ hành nghề luật sư số 2095/TP/LS-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 14/7/2004, Thẻ luật sư số 993/LS do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày 1/8/2010.

Bà Hương Trần Kiều Dung có Chứng chỉ hành nghề luật sư số 8082/TP/LS- CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 5/8/2011, Thẻ luật sư số 8121/LS do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày 6/8/2013.

Ông Đ.X.T. có Chứng chỉ hành nghề luật sư số 1788/TP/LS-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 10/2/2003, Thẻ luật sư số 4696/LS do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày 16/8/2010.

Lý do những luật sư này bị xóa tên theo quyết định là “Vi phạm điểm i khoản 1 Điều 18 Luật Luật sư, điểm a khoản 3 Điều 42 Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam (bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư, do bị kết án, bản án có hiệu lực pháp luật)” và các cá nhân trên có quyền khiếu nại đến Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xóa tên.

Hơn 2 năm trước, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Tập đoàn FLC, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) và các đơn vị liên quan. Tòa sơ thẩm tuyên phạt cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết mức án 21 năm tù về 2 tội danh trên và bà Dung bị tuyên 8 năm 6 tháng tù.

Sau khi ông Quyết và bà Dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, ngày 26/6/2025, HĐXX phúc thẩm Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội tuyên ông Quyết 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (án sơ thẩm 18 năm tù), 4 tỷ đồng về tội Thao túng thị trường chứng khoán (án sơ thẩm 3 năm tù). Tổng hình phạt phúc thẩm đối với bị cáo Trịnh Văn Quyết là 7 năm tù, 4 tỷ đồng. Như vậy, so với án sơ thẩm ông Quyết được giảm 14 năm tù.

Đối với bà Dung, cấp phúc thẩm phạt 3 tỷ đồng về tội Thao túng thị trường chứng khoán (án sơ thẩm 2 năm tù); 3 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (án sơ thẩm 6 năm 6 tháng tù).

 

PV/VOV.VN
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