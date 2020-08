Phá 3 chuyên án lớn, Công an tỉnh Thanh Hóa được trao thưởng 100 triệu đồng

Chỉ tính trong tháng 7, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức đấu tranh thành công 3 chuyên án lớn. Cả 3 vụ án này đã được Cơ quan An ninh điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thanh Hóa) khởi tố vụ án hình sự, bắt tạm giam 8 trường hợp.

Chiều 21/8, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết các chuyên án điển hình trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và trao thưởng cho các cá nhân, thập thể trong lực lượng có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, đảm bảo an ninh trật tự.

Đại tá Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, tặng giấy khen cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Thanh Hóa, thời gian qua Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nhiều kế hoạch, phương án, huy động lực lượng tập trung, trấn áp các loại tội phạm, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp.

Chỉ trong tháng 7/2020, các lực lượng của đơn vị đã tổ chức đấu tranh thành công Chuyên án 520C bắt nhóm đối tượng có hành vi "Cưỡng đoạt tài sản", tống tiền 25 tỉ đồng đối với 2 Phó chủ tịch thị xã Nghi Sơn (trong nhóm này có 2 phóng viên báo chí liên quan); Phá thành công Chuyên án 720M "Đấu tranh với hoạt động lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân"; đấu tranh với hoạt động sử dụng công nghệ cao nhằm bôi nhọ, hạ uy tính lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa (điển hình vụ việc bôi nhọ, vu khống nữ Bí thư Huyện ủy Thạch Thành);

Cả 3 vụ án này đã được Cơ quan An ninh điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thanh Hóa) khởi tố vụ án hình sự, bắt tạm giam 8 trường hợp.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa (giữa), và ông Nguyễn Đức Quyền, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, thay mặt Tỉnh ủy, UBND tỉnh này tặng hoa và trao thưởng 100 triệu đồng cho Công an tỉnh Thanh Hóa.

Với những chiến công này, Công an tỉnh Thanh Hóa đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa ghi nhận và trao thưởng 100 triệu đồng cho các tập thể Phòng An ninh chính trị nội bộ, Phòng An ninh điều tra và Phòng Cảnh sát hình sự và tặng Bằng khen cho 11 cá nhân.

Cũng trong dịp này, đại tá Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đã trao tặng giấy khen cho 2 tập thể, 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm./.